ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぐ大波乱。まさかの8位に沈んだ。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダル。鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルで日本勢2人が表彰台に上がった。

マリニンは冒頭に4回転フリップを決めるも、続くジャンプがシングルアクセルに。ジャンプが乱れ、後半も転倒するなど、普段の姿ではなかった。最後のジャンプも乱れて転倒。フィニッシュ後は手で顔を覆った。SP首位から8位に転落。呆然とした様子だった。SP2位だった鍵山もミスが相次ぎ得点を伸ばせず、SP5位のシャイドロフが大逆転金メダルを飾った。

X上でもスケーター仲間たちから悲鳴が上がる。14年ソチ、18年平昌五輪でペア・団体と3つのメダルを獲得したメーガン・デュハメルさんは「男子でたった今起きたことを予想してた人なんている？ 私たちは何を目撃しちゃったの????」と動揺が隠せない様子でXに投稿。アイスダンス日本代表として北京五輪に出場した小松原尊さんも「ショック受けてます」と投稿した。

ソチ五輪米国代表のポリーナ・エドモンズさんも「イリアに同情するわ。これはつらすぎる」と投稿。マリニンがメダルを逃した後の振る舞いにも言及し「得点が出たあと、信じられないほどの品格でそれを受け止め、直後のインタビューでも見事だった。みんながあなたを愛してるわよ、イリア！」と称えた。



（THE ANSWER編集部）