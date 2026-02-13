ダルビッシュが牧原との食事を明かしていた

野球日本代表「侍ジャパン」の臨時アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手（パドレス）が13日、自身のX（旧ツイッター）で牧原大成内野手（ソフトバンク）と食事に行ったことを明かした。牧原もこの投稿を引用し「ダルさんの優しさでたくさん色んな話聞くことができて本当に良かったです」と感謝した。

ダルビッシュはキャンプイン前日のこの日、チャーター機で宮崎入り。前回大会で鈴木誠也外野手（カブス）の出場辞退に伴い緊急招集された牧原に対し「大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていた」と当時の後悔を明かしていた。続けて、「自分から2人で食事に行こうと誘いました」と投稿していた。

この行動に牧原も感謝。「本当にありがとうございました 緊張して何話していいか分かりませんでしたがダルさんの優しさでたくさん色んな話聞くことができて本当に良かったです」と綴った。

さらに「初対面の時は全然話せませんでしたが今回はたくさん喋れました！」と仲が深まった模様。「明日からまたよろしくお願いします」とコメントしていた。（Full-Count編集部）