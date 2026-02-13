乃木坂46のパフォーマンスに“感動モモ”が涙を流す！So-net新TVCM 感動モモ『乃木坂46で感動！篇』公開

乃木坂46のニューアルバム『My respect』（1月14日発売）のリード曲「My respect」が起用されたSo-net（ソネット）の新TVCMが、2月15日から放映される。

■第2弾キャンペーンも実施！ 起用メンバーは3月12日に発表

また、So-netが2026年にサービス開始30周年を迎えたことを記念して、乃木坂46×So-net 第2弾となるキャンペーンを実施。今回のキャンペーンに起用されるメンバーは、3月12日のキャンペーン開始とともに発表される予定だ。

ティザーサイトでは、キャンペーン開始までのカウントダウンを公開中。さらに、So-net公式Xにて乃木坂46のオリジナルステッカーが当たるティザーキャンペーンも実施されている。

今後も様々な新企画が準備中とのこと。続報に注目だ。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「（タイトル未定）」

■関連リンク

ティザーサイト

https://www.so-net.ne.jp/30th/nogizaka46/

感動モモ公式サイト

https://www.so-net.ne.jp/kandomomo/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/