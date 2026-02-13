乃木坂46のパフォーマンスに“感動モモ”が涙を流す！So-net新TVCM 感動モモ『乃木坂46で感動！篇』公開
乃木坂46のニューアルバム『My respect』（1月14日発売）のリード曲「My respect」が起用されたSo-net（ソネット）の新TVCMが、2月15日から放映される。
■第2弾キャンペーンも実施！ 起用メンバーは3月12日に発表
また、So-netが2026年にサービス開始30周年を迎えたことを記念して、乃木坂46×So-net 第2弾となるキャンペーンを実施。今回のキャンペーンに起用されるメンバーは、3月12日のキャンペーン開始とともに発表される予定だ。
ティザーサイトでは、キャンペーン開始までのカウントダウンを公開中。さらに、So-net公式Xにて乃木坂46のオリジナルステッカーが当たるティザーキャンペーンも実施されている。
今後も様々な新企画が準備中とのこと。続報に注目だ。
■リリース情報
2026.01.14 ON SALE
ALBUM『My respect』
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「（タイトル未定）」
■関連リンク
ティザーサイト
https://www.so-net.ne.jp/30th/nogizaka46/
感動モモ公式サイト
https://www.so-net.ne.jp/kandomomo/
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/