バレンタイン直前でもOK！編集部おすすめ「簡単バレンタインスイーツ」7選
材料さえ揃えれば、今からでも作れる！簡単バレンタインレシピ
海外で話題のスイーツ！「マシュマロヌガークッキー」
溶かしたマシュマロをベースに、あとは好みの材料を混ぜて固めるだけ！ オーブン不要でフライパンで手軽に作れるのが、今話題の「マシュマロヌガークッキー」です。
もちもちとしたマシュマロに、クッキーやナッツのサクサク食感が重なり、ひと口ごとに楽しい新感覚。
マシュマロヌガークッキー｜Instagram（@ouchigohan.jp）電子レンジでらくらく♪「スモアチョコケーキ」
今年はマシュマロを使ったスイーツが注目を集めており、手軽に作れて見た目も華やかなレシピが人気！
サクッ、とろっと、ふわっと。食感のコントラストが楽しい、マシュマロ×チョコの組み合わせは、甘党さん必見の「スモアチョコケーキ」です。
ケーキ生地はホットケーキミックスを使うため、気軽に挑戦できるのもうれしいポイント。焼きマシュマロならではのサクとろ食感を、ぜひおうちで楽しんでみてください♪
スモアチョコケーキ｜Instagram（@ouchigohan.jp）材料3つで完成！「パリとろ生チョコ」
材料3つで作れるケーキ型の生チョコレシピ。ポイントは、チョコレートを溶かすときの温度管理だけ！ 外はパリッと、中はとろ〜っとした口どけのよい「生チョコ」が完成します。
シリコン製のケーキ型に流して固めるだけなので、オーブンや難しい工程はありません！ デコレーション次第では、本物のケーキのような仕上がりになります。今回は、コーヒー風味のチョコをトッピングしていますが、いちごなどのフルーツをトッピングするのもおすすめ♪
パリとろ生チョコ｜Instagram（@ouchigohan.jp）ホットケーキミックスで完成！「揚げないチュロス」
テーマパークの定番スイーツといえば「チュロス」。外はカリッと、中はもっちり。広がる甘い香りに、思わず食欲をそそられますよね。そんな人気のチュロスが、実はおうちでも再現できるんです！
ホットケーキミックスを使えば生地作りもラクラク。揚げずにオーブンで作るレシピなので、後片付けの手間が少なく、気軽に挑戦できるのも魅力です。
焼き上がりは外側がカリッと香ばしく、中はふんわり、やさしい食感に。ハート型や文字など、自由に形をアレンジできるため、バレンタインやおうちおやつにもぴったりですよ。
揚げたてがおすすめですが、ラッピングしてプレゼントしても喜ばれそうですね♪
揚げずにできる簡単チュロス｜Instagram（@ouchigohan.jp）ザクザク食感がたまらない！「抹茶クッキー」
カフェのショーケースに並ぶ、分厚くて存在感のあるアメリカンクッキー。
実はそんなおしゃれなクッキーも、ホットケーキミックスを使えば、「作ってみようかな」と思ったときにすぐ挑戦できます。今回は人気の「抹茶」を使ってアレンジしてみました♪
ザクザクとした食感で食べ応えもあり、おうちにいながらカフェ気分を味わえる一枚です。
抹茶クッキー｜Instagram（@ouchigohan.jp）見た目もかわいい！「いちごムース」
冬から春にかけて旬を迎える「いちご」。寒い時期に育つ冬いちごは、酸味が穏やかで糖度が高く、スイーツ作りにもぴったり。
今回は、身近な材料で手軽に作れる「いちごムースケーキ」をご紹介します。ふんわりとしたムースの中にいちごを閉じ込め、断面にも果実がきれいに並ぶのがポイント。味わいはもちろん、見た目のかわいさも楽しめて、ピンク色がバレンタインにもぴったりです！
いちごムースケーキ｜Instagram（@ouchigohan.jp）ひんやりスイーツならコレ！「チャンクアイス」
ザクザク食感のチャンククッキーのような見た目ながら、中身はひんやり濃厚なアイス。食べ応えがあり、満足感もしっかり楽しめます。今回は、チョコと相性の良いベリー風味のアイスを組み合わせました。
冷凍ベリーミックスを使っていますが、マンゴーやミックスフルーツなど、お好みの冷凍フルーツでアレンジするのもおすすめ。組み合わせ次第で、自分好みの味わいに広がります。おうちバレンタインにぜひ、いかがでしょうか。
チャンクアイス｜Instagram（@ouchigohan.jp）
準備ゼロでも大丈夫！ 「手作り」でバレンタインを楽しもう
何を作るか決まらないときは、シンプルで作りやすいレシピがおすすめです。材料が少ないものや、ホットケーキミックスを使ったレシピならハードルもぐっと下がります。
今回紹介したレシピは、時短でかわいい＆おいしいが叶うレシピばかり！ 手作りならではのあたたかさは、きっと気持ちも一緒に届けてくれるはず。無理なく楽しく、「バレンタイン」を楽しんでくださいね♪