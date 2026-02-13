バレンタイン直前でもOK！編集部おすすめ「簡単バレンタインスイーツ」7選

2月14日は「バレンタインデー」！直前すぎて、まだ何も用意していない…という方も大丈夫！おうちごはん編集部のInstagramでは、身近な材料でさっと作れる、今からでも間に合うバレンタインレシピのアイデアをピックアップしてご紹介します。

材料さえ揃えれば、今からでも作れる！簡単バレンタインレシピ

海外で話題のスイーツ！「マシュマロヌガークッキー」

溶かしたマシュマロをベースに、あとは好みの材料を混ぜて固めるだけ！ オーブン不要でフライパンで手軽に作れるのが、今話題の「マシュマロヌガークッキー」です。

もちもちとしたマシュマロに、クッキーやナッツのサクサク食感が重なり、ひと口ごとに楽しい新感覚。





今年はマシュマロを使ったスイーツが注目を集めており、手軽に作れて見た目も華やかなレシピが人気！



サクッ、とろっと、ふわっと。食感のコントラストが楽しい、マシュマロ×チョコの組み合わせは、甘党さん必見の「スモアチョコケーキ」です。



ケーキ生地はホットケーキミックスを使うため、気軽に挑戦できるのもうれしいポイント。焼きマシュマロならではのサクとろ食感を、ぜひおうちで楽しんでみてください♪

スモアチョコケーキ｜Instagram（@ouchigohan.jp）材料3つで完成！「パリとろ生チョコ」

材料3つで作れるケーキ型の生チョコレシピ。ポイントは、チョコレートを溶かすときの温度管理だけ！ 外はパリッと、中はとろ〜っとした口どけのよい「生チョコ」が完成します。



シリコン製のケーキ型に流して固めるだけなので、オーブンや難しい工程はありません！ デコレーション次第では、本物のケーキのような仕上がりになります。今回は、コーヒー風味のチョコをトッピングしていますが、いちごなどのフルーツをトッピングするのもおすすめ♪

パリとろ生チョコ｜Instagram（@ouchigohan.jp）ホットケーキミックスで完成！「揚げないチュロス」

テーマパークの定番スイーツといえば「チュロス」。外はカリッと、中はもっちり。広がる甘い香りに、思わず食欲をそそられますよね。そんな人気のチュロスが、実はおうちでも再現できるんです！



ホットケーキミックスを使えば生地作りもラクラク。揚げずにオーブンで作るレシピなので、後片付けの手間が少なく、気軽に挑戦できるのも魅力です。



焼き上がりは外側がカリッと香ばしく、中はふんわり、やさしい食感に。ハート型や文字など、自由に形をアレンジできるため、バレンタインやおうちおやつにもぴったりですよ。

揚げたてがおすすめですが、ラッピングしてプレゼントしても喜ばれそうですね♪

揚げずにできる簡単チュロス｜Instagram（@ouchigohan.jp）ザクザク食感がたまらない！「抹茶クッキー」

カフェのショーケースに並ぶ、分厚くて存在感のあるアメリカンクッキー。



実はそんなおしゃれなクッキーも、ホットケーキミックスを使えば、「作ってみようかな」と思ったときにすぐ挑戦できます。今回は人気の「抹茶」を使ってアレンジしてみました♪



ザクザクとした食感で食べ応えもあり、おうちにいながらカフェ気分を味わえる一枚です。

抹茶クッキー｜Instagram（@ouchigohan.jp）見た目もかわいい！「いちごムース」

冬から春にかけて旬を迎える「いちご」。寒い時期に育つ冬いちごは、酸味が穏やかで糖度が高く、スイーツ作りにもぴったり。



今回は、身近な材料で手軽に作れる「いちごムースケーキ」をご紹介します。ふんわりとしたムースの中にいちごを閉じ込め、断面にも果実がきれいに並ぶのがポイント。味わいはもちろん、見た目のかわいさも楽しめて、ピンク色がバレンタインにもぴったりです！

いちごムースケーキ｜Instagram（@ouchigohan.jp）ひんやりスイーツならコレ！「チャンクアイス」

ザクザク食感のチャンククッキーのような見た目ながら、中身はひんやり濃厚なアイス。食べ応えがあり、満足感もしっかり楽しめます。今回は、チョコと相性の良いベリー風味のアイスを組み合わせました。



冷凍ベリーミックスを使っていますが、マンゴーやミックスフルーツなど、お好みの冷凍フルーツでアレンジするのもおすすめ。組み合わせ次第で、自分好みの味わいに広がります。おうちバレンタインにぜひ、いかがでしょうか。

チャンクアイス｜Instagram（@ouchigohan.jp）

準備ゼロでも大丈夫！ 「手作り」でバレンタインを楽しもう

何を作るか決まらないときは、シンプルで作りやすいレシピがおすすめです。材料が少ないものや、ホットケーキミックスを使ったレシピならハードルもぐっと下がります。



今回紹介したレシピは、時短でかわいい＆おいしいが叶うレシピばかり！ 手作りならではのあたたかさは、きっと気持ちも一緒に届けてくれるはず。無理なく楽しく、「バレンタイン」を楽しんでくださいね♪