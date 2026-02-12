HYDEが表紙を飾る特別別冊『Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL & HYDE』が3月24日に発売されることが発表となった。

2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDEは、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに全国12都市15公演をまわる全国ツアー＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞を1月17日よりスタートさせた。同ツアーでは、観光大使を務めるオーストリア・ウィーンでの公演も予定している。本書は、そんなHYDEの魅力を一冊に凝縮したものだ。

ロングインタビューをはじめ、フォトグラファーの雨宮透貴が撮り下ろした“JEKYLL”と“HYDE”という二面性を表現した撮り下ろし写真を掲載。さらに、2026年春リリース予定の最新アルバム『JEKYLL』を含む全オリジナルアルバムのレビュー、最新ライヴの撮り下ろし写真、関係者による証言インタビューも収録。 HYDEのソロ活動25年の歩みを立体的に振り返る永久保存版の一冊として届けられる。

なお、誌面未掲載の貴重な撮影風景動画が視聴できるデジタル特典QRコードも付属予定だ。販売は、全国の書店およびネット通販にて3月24日(より。

©Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE／発行CEミュージッククリエイティブ

■『Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL & HYDE』

2026年3月24日(火)発売

価格：3,600円(税込)

判型：A4変 W232mm×H297mm

ページ：100頁(予定)

付録：デジタル特典 写真撮り下ろし風景オリジナル動画

発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売元：株式会社CEメディアハウス

Rolling Stone Japan：https://rollingstonejapan.com/

※ご予約開始は2月13日(金)0:00となります

■＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞

1月17日(土) 福島・けんしん郡山文化センター (郡山市民文化センター) 大ホール

1月18日(日) 宮城・東京エレクトロンホール宮城

1月20日(火) 大阪・フェスティバルホール

1月21日(水) 大阪・フェスティバルホール

1月23日(金) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

1月25日(日) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

1月29日(木) 東京・東京ガーデンシアター(有明)

3月01日(日) 香川・レクザムホール (香川県県⺠ホール)

3月13日(金) 広島・広島上野学園ホール

3月14日(土) 山口・山口KDDI維新ホール

3月21日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

3月22日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

3月24日(火) 福岡・福岡サンパレス

3月31日(火) 神奈川・ぴあアリーナMM

4月01日(水) 神奈川・ぴあアリーナMM

◾️＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien＞

5月25日(月) Wiener Konzerthaus , Großer Saal

ツアー特設サイト：https://www.hyde.com/pages/jekyll2026

NEW ALBUM『JEKYLL』

■NEW ALBUM『JEKYLL』

2026年3月11日(水) 配信開始

2026年5月 CDリリース予定