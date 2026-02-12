ミラノ・コルティナ冬季五輪でノルディックスキー・ジャンプ女子のドイツ代表を務めたユリアネ・ザイファルト（35）にとって、今回は3度目の五輪出場だった。2月8日のノーマルヒルは32位に終わったが、五輪以降もさまざまな大会に出場予定で、選手として充実した時期を過ごしている。スポーツ雑誌記者の解説。

【写真】見事な腹筋を披露したザイファルト選手。フォロワー6万人を超える“裏アカ”に公開した体をくねらすキワドい写真なども…

「女子スキージャンプが初めて公式種目として認められた2006年ノルディックスキージュニア世界選手権で優勝し、女子初のジュニア世界チャンピオンになったことで有名です。スキージャンパーとしてはベテランの年齢だが、今後も現役を続ける意向を示している。華やかなルックスも含め、人気の高い選手です」

ミラノ・コルティナ五輪の直前、ザイファルト選手の"別の顔"にも注目が集まった。前出のスポーツ雑誌記者が話す。

「一糸まとわぬ姿や水着姿などで体をくねらせる、なかなかキワドい写真を大量に投稿している『NAYELI』名義のInstagramアカウントが話題になりました。この"裏アカ"では、バストトップにごく小さいモザイクをかけただけの姿まで披露し、フォロワーは6万人を超えています。

海外メディアでも驚きをもって取り上げられていますが、ザイファルト選手にとっては後ろめたいものではなく、あくまで自分を表現するためのアートのようです」

フィンランドのメディア『イルタレティ』の取材に対して、ザイファルト選手は、「おそらく多くのジャンパーは、私の別のプロフィールを知らないでしょう。だから芸名を使っているんです。スキージャンプとは全く関係ありません」とあっけらかんと答えている。

また、「今は撮影が楽しくて、忘れられない経験をたくさんしています」とも語っており、モデル業にもやりがいを感じているようだ。2021年にはドイツ版『プレイボーイ』でモデルに挑戦し、表紙を飾った。

また、新たに発売された『プレイボーイ』特別号「最も美しいオリンピックスター30人」の表紙も飾っている。

前出のスポーツ雑誌記者が続ける。

「ドイツのタブロイド紙『ビルト』のインタビューで、ザイファルト選手は、『NAYELI』としての活動が女性からも支持されていることを明かし、『女性は体型だけでなく、その裏にある芸術性も見てくれる』や『多くの女性が"とても刺激的だ"と言ってくれる』と話しています。

いずれ現役を引退した後のことはまだ考えていないといいますが、モデル業をより本格化させる可能性が高そうです」

さすがオリンピアン、すさまじいバイタリティなのだった。