NTTドコモ、オンライン専用料金プラン「ahamo」にて「留守番電話サービス」（月330円）と「キャッチホン」（月220円）を2月25日に提供開始
NTTドコモは10日、同社が提供している携帯電話サービスにおけるオンライン専用の料金プラン「ahamo」（ https://ahamo.com ）においてオプションサービスとして「留守番電話サービス」および「キャッチホン」を2026年2月25日（水）より提供開始するとお知らせしています。
留守番電話サービスは電話に出られないときや携帯電話の電源を切っているときに伝言メッセージを留守番電話サービスセンターにて預かり保存され、保存したメッセージは後で留守番電話サービスセンター（1417）に電話をかけることによって再生する（聴く）ことでき、キャッチホンは通話中に別の電話がかかってきた際に話し中の通話を一旦保留にして後からかかってきた電話を受けることができるサービスです。
ahamoではこれまでNTTドコモのメインとなる「ドコモMAX」や「ドコモ mini」などの料金プランと比べて「@docomo.ne.jp」ドメインのメールサービス（いわゆる「キャリアメール」）などが使えないなどのサービスの違いがあり、その中の主要な違いとして留守番電話サービスとキャッチホンが紹介されてきましたが、今回、ついにahamoでも留守番電話サービスとキャッチホンが利用できるようになります。
留守番電話サービスとキャッチホンはNTTドコモの他のドコモMAXなどの料金プランと同様の内容となっており、申込はahamoの公式Webサイト「ahamoサイト」またはNTTドコモの公式オンラインサポート「My docomo」から行います。なお、ahamoにて留守番電話サービスやキャッチホンが提供開始されて以降にドコモMAXなどからahamoにプラン変更した場合には留守番電話サービス・キャッチホンのご契約は引き継がれるとのこと。
そのため、ドコモMAXなどの料金プランで留守番電話サービス・キャッチホンを利用している人がahamoへプラン変更する場合、各サービスが不要ならahamoへのプラン変更前もしくはプラン変更後に廃止の手続きをするように案内されています。なお、留守番電話サービス・キャッチホンを解約した場合の月額料金は利用日数に応じた課金となります。
また音声オプション定額料割引（留守番電話／キャッチホン）」を適用中の人がahamoへプラン変更する場合、プラン変更に伴って「かけ放題オプション」または「5分通話無料オプション」が廃止となるため、音声オプション定額料割引（留守番電話／キャッチホン）も廃止となり、翌月以降は留守番電話サービス・キャッチホンのいずれかまたは両方の月額料金が発生します。
留守番電話サービス・キャッチホン・転送でんわ・メロディコールの4つのネットワークサービスを利用時に適用可能な「オプションパック割引」を適用中の人がahamoへプラン変更する場合、プラン変更に伴って転送でんわ・メロディコールは廃止となるため、オプションパック割引も廃止となり、当月より利用日数に応じた留守番電話サービス・キャッチホンの月額料金が発生します。なお、メロディコールおよびオプションパック割引の月額料金・割引額は利用日数に応じた課金となります。
記事執筆：memn0ck
