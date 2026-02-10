『葬送のフリーレン』第2期第5話「北部高原の物流」あらすじ＆先行場面カット公開！
1月16日（金）より放送中の『葬送のフリーレン』第2期の第5話（通算33話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして1月16日から毎週金曜夜に帰ってくる。
そしてこのたび、TVアニメ『葬送のフリーレン』第33話「北部高原の物流」のあらすじと、先行場面カットが公開された。
第33話で垣間見えるのは、フリーレンの長い人生におけるさまざまな出会い。フリーレンの古い知り合いであるドワーフ・ファスが200年以上も追い求める皇帝酒ボースハフトに秘められた秘密とは……？ さらに、かつてヒンメルたちと旅していた頃、ひとりの商人にした借金がきっかけで、フリーレンが意外な姿を見せることに……。フリーレンの人生の中で積み重ねられてきた、知られざるエピソードが描かれる第33話「北部高原の物流」に乞うご期待。
＜第5話「北部高原の物流」あらすじ＞
ある酒場町でフリーレンはドワーフのファスと再会する。彼は無類の酒好きで、200年以上も皇帝酒ボースハフトを探しており、自身が掘った坑道の先にその酒が眠っているという。果たして見つかるのか…。そして次に訪れるノルム商会領では、なんとフリーレンに80年前から多額の借金があることが判明し…。
＞＞＞第5話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
