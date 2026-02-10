この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「初対面のスタッフを初日で泣かせる」東大院生が見た、アイドルの壮絶な舞台裏…これがテレビでは見せない現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国アイトルの性格。舞台裏で見て現実に驚いた3選」と題した動画を公開。自身や知人の体験談を基に、アイドルの知られざる裏の顔について語った。



動画でパクくん氏は、自身が新人アイドルの現場補助をした際の経験を明かした。一般的に「性格悪そう」というイメージを持っていたが、実際に接したアイドルたちは「普通にいい人たちでした」と振り返る。スタッフにも丁寧に敬語を使い、感謝を表現するなど、礼儀正しい姿に良い意味で驚いたという。たとえパクくん氏がミスをしても、怒ることなく「大丈夫ですよ」と穏やかに対応してくれたと語った。



続けて、知人から聞いた「神対応」だったアイドルのエピソードを紹介。ある女性アイドルは、フェスが終わって疲れているにもかかわらず、撤収作業中のスタッフに自ら「サインとか、もし欲しかったら書きますよ」と声をかけたという。本来スタッフとアイドルの交流はNGとされている中での異例の行動に、スタッフ全員が「天使すぎないですか」と感動したそうだ。また、別の男性アイドルグループは、派手なイメージとは裏腹に、宿舎ではゲームや漫画に興じるなど「本当に男子高校生」のような素顔だったと明かした。



一方で、衝撃的な「ガチで性格悪いアイドル」の実態も暴露。「これはスタッフが泣くレベルです」と前置きし、そのアイドルは初対面のスタッフを初日で泣かせることがあると語った。些細なことで「なんでそんな遅い」と激怒したり、自分たちを優先させようと「自分、先出させろ」と威圧的な態度を取ったりするという。テレビでは爽やかで礼儀正しいイメージのため、そのギャップは凄まじいようだ。



最後にパクくん氏は、ほとんどのアイドルは「9割以上は普通です」としながらも、「でもその一部がやばくて、ヤバさっていうのが、下限がない」と断言。カメラの前では見せないアイドルの多様な素顔について一石を投じた。