¼Â¤Ï½¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ä¡ÄÅß¤Îµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬½¤¦¥ï¥±¡õ¡È½¤¤¥¼¥í¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ª¼êÆþ¤ì½Ñ
Åß¤Î´¨¤µ¤òÎ¿¤°¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Öµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¡£Çö¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê°áÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ºÇ¶á¡¢Àö¤Ã¤Æ¤â½¤¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÃå¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÀ¸´¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤æ¤¨¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌÊ¡Ê¥³¥Ã¥È¥ó¡Ë¤Î²¼Ãå¤è¤ê¤â¡Ö½¤¤¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬½¤¤¤ä¤¹¤¤¤½¤Î²Ê³ØÅª¤ÊÍýÍ³¤È¡¢º£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡Ö½¤¤¥¼¥í¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ª¼êÆþ¤ì½Ñ¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÁÇºà¡Ê²½³ØÁ¡°Ý¡Ë¤È¡ÖÈé»é¡×¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ
¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿²½³ØÁ¡°Ý¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÌýÀ¡Ê¤·¤ó¤æ¤»¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÌýÊ¬¤ÈÈó¾ï¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤«¤é½Ð¤ë¡ÖÈé»é±ø¤ì¡×¤òÁ¡°Ý¤Î±ü¤ËµÛÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀöÂõ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌý±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤¤é¤º¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È»À²½¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î·ù¤Ê½¤¤¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖµÛ¼¾È¯Ç®¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤ë¾ø¤ì
¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂÎ¤«¤é¾øÈ¯¤¹¤ë¿å¾øµ¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÇ®¤ËÊÑ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÈË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤êµÞ¤®Â¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö±ÕÂÎ¤Î´À¡×¤ò¤«¤¯¤È¡¢µÛ¼¾Ç½ÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Éþ¤ÎÃæ¤¬¹â²¹Â¿¼¾¤Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¡×¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï»¨¶Ý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÈË¿£¾ò·ï¤Ç¤¹¡£²½³ØÁ¡°Ý¤ÏÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ´¥¤¤¬Áá¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤òµÛ¤¦¤ÈÄÌµ¤À¤¬Äã²¼¤·¡¢¾ø¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§»¨¶Ý¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¡Ö»å¡×¤Î¹½Â¤
ÊÝ²¹À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î»å¤ÏÆÃ¼ì¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»å¼«ÂÎ¤ËÈùºÙ¤Ê·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ë±ø¤ì¤ä¶Ý¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É½ÌÌ¤òÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¡Ö40ÅÙ¤Î¤ªÅò¡×¤¬´ðËÜ¡ª
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿å¤ÇÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èé»é±ø¤ì¡ÊÌý¡Ë¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤Ç¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£40ÅÙÁ°¸å¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á¡°Ý¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿Èé»é¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¡¢Àö¾ôÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀöÂõ¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡Ö40ÅÙ°Ê²¼¤ÇÀöÂõ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢40ÅÙ¤Ë¶á¤¤²¹ÅÙ¤Î¤ªÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§¡ÖÎ¢ÊÖ¤·ÀöÂõ¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë
Èé»é¤ä³Ñ¼Á¡¢´À¤¬Ä¾ÀÜÉÕÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°áÎà¤Î¡ÖÎ¢Â¦¡ÊÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÌ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£É½¸þ¤¤Î¤Þ¤ÞÀö¤¦¤È¡¢°ìÈÖ±ø¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ËÀöºÞ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¦¤¤¤À¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢±ø¤ìÍî¤Á¤¬¿ôÃÊÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡×¤ÇÄê´üÅª¤Ê½ü¶Ý¤ò
¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¶Ý¤¬Á¡°Ý¤ËµïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40ÅÙ¤Î¤ªÅò¤Ë»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡Ê¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡Ë¤òÍÏ¤«¤·¡¢30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤Û¤É¤Ä¤±ÃÖ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Ï¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÇÌý±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢¤«¤Ä½ü¶ÝÎÏ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿½¤¤¤Ë¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢§½ÀÆðºÞ¤Î»È¤¤¤¹¤®¤ÏNG
½ÀÆðºÞ¤ÏÁ¡°Ý¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆÈ©¿¨¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖµÛ¿åÀ¡×¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ä¤Ã¤¿Èé»é¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö±ø¤ì¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¾õÂÖ¡×¤òºî¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¡£½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢½ÀÆðºÞ¤ò°ìÅÙ¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§µÍ¤á¹þ¤ßÀö¤¤¤ÏNG
ÀöÂõµ¡¤ËÀöÂõÊª¤òµÍ¤á¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÊªÍýÅª¤ÊËà»¤¤¬µ¯¤¤º¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤Á¡°Ý¤Î±ü¤Þ¤Ç¿å¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀöÂõÊª¤ÏÍÆÎÌ¤Î7³äÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÅò¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãå¤Æ¿ô»þ´Ö¤Ç½¤¤½Ð¤¹¡×
¡ÖÀ¸ÃÏ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¿¤Ó¤¿¤ê¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ï¡¢Á¡°Ý¤Î¸Â³¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÃßÀÑ¤·¤¿±ø¤ì¤ä¶Ý¤Î½»½è¤òÌµÍý¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÊý¤¬±ÒÀ¸Åª¤«¤ÄÊÝ²¹¸ú²Ì¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¾ÃÌ×ÉÊ¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼÷Ì¿¤Ï»È¤¤Êý¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤òÌÜ°Â¤Ë¿·Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÅß¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¡ÊÌý¤òµÛ¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾ø¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¡Ö¤ªÅòÀö¤¤¡×¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¡×¡ÖÄê´üÅª¤Ê¤Ä¤±ÃÖ¤¡×¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àµ¤·¤¤¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃÈ¤«¤¤Åß¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
(Ê¸:ÌðÌî ¤¤¯¤Î¡ÊÀáÌó¡¦²È»ö¡¦100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¥¬¥¤¥É¡Ë)
¼Â¤Ï¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤æ¤¨¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌÊ¡Ê¥³¥Ã¥È¥ó¡Ë¤Î²¼Ãå¤è¤ê¤â¡Ö½¤¤¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬½¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×ÊØÍø¤ÇÃÈ¤«¤¤¤Ï¤º¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢¤Ê¤¼½¤¤¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÇºà¤Èµ¡Ç½¤ÎÆÃÀ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÁÇºà¡Ê²½³ØÁ¡°Ý¡Ë¤È¡ÖÈé»é¡×¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ
¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿²½³ØÁ¡°Ý¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÌýÀ¡Ê¤·¤ó¤æ¤»¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÌýÊ¬¤ÈÈó¾ï¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤«¤é½Ð¤ë¡ÖÈé»é±ø¤ì¡×¤òÁ¡°Ý¤Î±ü¤ËµÛÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀöÂõ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌý±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤¤é¤º¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È»À²½¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î·ù¤Ê½¤¤¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖµÛ¼¾È¯Ç®¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤ë¾ø¤ì
¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂÎ¤«¤é¾øÈ¯¤¹¤ë¿å¾øµ¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÇ®¤ËÊÑ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÈË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤êµÞ¤®Â¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö±ÕÂÎ¤Î´À¡×¤ò¤«¤¯¤È¡¢µÛ¼¾Ç½ÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Éþ¤ÎÃæ¤¬¹â²¹Â¿¼¾¤Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¡×¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï»¨¶Ý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÈË¿£¾ò·ï¤Ç¤¹¡£²½³ØÁ¡°Ý¤ÏÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ´¥¤¤¬Áá¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤òµÛ¤¦¤ÈÄÌµ¤À¤¬Äã²¼¤·¡¢¾ø¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§»¨¶Ý¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¡Ö»å¡×¤Î¹½Â¤
ÊÝ²¹À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î»å¤ÏÆÃ¼ì¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»å¼«ÂÎ¤ËÈùºÙ¤Ê·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ë±ø¤ì¤ä¶Ý¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É½ÌÌ¤òÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
½¤¤¤òº¬Àä¡ª µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¡ÖÀöÂõ¤Î¶Ë°Õ¡×°ìÅÙÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½¤¤¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢½¤¤¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÀöÂõ½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö40ÅÙ¤Î¤ªÅò¡×¤¬´ðËÜ¡ª
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿å¤ÇÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èé»é±ø¤ì¡ÊÌý¡Ë¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤Ç¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£40ÅÙÁ°¸å¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á¡°Ý¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿Èé»é¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¡¢Àö¾ôÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀöÂõ¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡Ö40ÅÙ°Ê²¼¤ÇÀöÂõ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢40ÅÙ¤Ë¶á¤¤²¹ÅÙ¤Î¤ªÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§¡ÖÎ¢ÊÖ¤·ÀöÂõ¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë
Èé»é¤ä³Ñ¼Á¡¢´À¤¬Ä¾ÀÜÉÕÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°áÎà¤Î¡ÖÎ¢Â¦¡ÊÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÌ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£É½¸þ¤¤Î¤Þ¤ÞÀö¤¦¤È¡¢°ìÈÖ±ø¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ËÀöºÞ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¦¤¤¤À¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢±ø¤ìÍî¤Á¤¬¿ôÃÊÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡×¤ÇÄê´üÅª¤Ê½ü¶Ý¤ò
¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¶Ý¤¬Á¡°Ý¤ËµïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40ÅÙ¤Î¤ªÅò¤Ë»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡Ê¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡Ë¤òÍÏ¤«¤·¡¢30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤Û¤É¤Ä¤±ÃÖ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê´Ëö¥¿¥¤¥×¤Ï¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÇÌý±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢¤«¤Ä½ü¶ÝÎÏ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿½¤¤¤Ë¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª ½¤¤¤ò°²½¤µ¤»¤ëNG½¬´·¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤Ï½¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§½ÀÆðºÞ¤Î»È¤¤¤¹¤®¤ÏNG
½ÀÆðºÞ¤ÏÁ¡°Ý¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆÈ©¿¨¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖµÛ¿åÀ¡×¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ä¤Ã¤¿Èé»é¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö±ø¤ì¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¾õÂÖ¡×¤òºî¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¡£½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢½ÀÆðºÞ¤ò°ìÅÙ¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§µÍ¤á¹þ¤ßÀö¤¤¤ÏNG
ÀöÂõµ¡¤ËÀöÂõÊª¤òµÍ¤á¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÊªÍýÅª¤ÊËà»¤¤¬µ¯¤¤º¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤Á¡°Ý¤Î±ü¤Þ¤Ç¿å¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀöÂõÊª¤ÏÍÆÎÌ¤Î7³äÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤ÂØ¤¨¤É¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡ª ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼÷Ì¿¤Ï¡©¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤â¡¢²½³ØÁ¡°Ý¤Ë¤Ï¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÅò¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãå¤Æ¿ô»þ´Ö¤Ç½¤¤½Ð¤¹¡×
¡ÖÀ¸ÃÏ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¿¤Ó¤¿¤ê¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ï¡¢Á¡°Ý¤Î¸Â³¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÃßÀÑ¤·¤¿±ø¤ì¤ä¶Ý¤Î½»½è¤òÌµÍý¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÊý¤¬±ÒÀ¸Åª¤«¤ÄÊÝ²¹¸ú²Ì¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¾ÃÌ×ÉÊ¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼÷Ì¿¤Ï»È¤¤Êý¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤òÌÜ°Â¤Ë¿·Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÅß¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¡ÊÌý¤òµÛ¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾ø¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¡Ö¤ªÅòÀö¤¤¡×¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¡×¡ÖÄê´üÅª¤Ê¤Ä¤±ÃÖ¤¡×¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àµ¤·¤¤¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃÈ¤«¤¤Åß¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
(Ê¸:ÌðÌî ¤¤¯¤Î¡ÊÀáÌó¡¦²È»ö¡¦100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¥¬¥¤¥É¡Ë)