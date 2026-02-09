¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤ËÅÐ¾ì¡¡¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¡×¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë"¤Ê¤ê¤¤ê"¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î14Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ê¤¤ê¡¦¥í¥Ü¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥Ã¥×¤Î3¥â¡¼¥É¤ÇÍ·¤Ù¤ë
82Ç¯¡Á83Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤Î³×¿·À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤·¤¿Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ê¤¤ê¡á¥í¥Ü¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¤Ê¤ê¤¤ê¡á¥í¥Ü¡á¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥Ã¥×¤Î3¥â¡¼¥É¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡£
³Æ¥®¥ã¥Ð¥ó¤Ë¾øÃå¤Ç¤¤ëÅÅÃÓ·¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¨¥â¥ë¥®¥¢¡×¤ÎÅ·ÌÌ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç³¨ÊÁ¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·ËÜÂÎ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¥È¥ê¥¬¡¼¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ç·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¾øÃå¡×Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÅ·ÌÌ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç³¨ÊÁ¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¥È¥ê¥¬¡¼¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ÇÉ¬»¦µ»Í·¤Ó¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¤¿¤Á¤¬Åë¾è¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥Ã¥×¡Ö¥³¥¹¥â¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤âÊÑ·Á¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥Ã¥×·ÁÂÖ¤Ç¥¨¥â¥ë¥®¥¢¡Ê¥¸¥Þ¥ó¥²¡¼¥À¡¼ GC-R¡Ë¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¡¢ÊÑ·Á¤µ¤»¤ì¤Ð¥í¥Ü·ÁÂÖ¡Ö¥³¥¹¥â¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó GC-R¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¡£²»¤È¸÷¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥ÜÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î³Æ¥á¥«¤È¹çÂÎ
¥í¥Ü·ÁÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÊÌÇä¤Î¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥»¥¤¥Ð¡¼¡×¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥É¥ê¥ë¡×¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¡Ê3·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¡Ê3·î14ÆüÈ¯Çä¡Ë¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢³Æ¥á¥«¤È¹çÂÎ¡¢¥¨¥â¥ë¥®¥¢¤ò´¹Áõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥â¥ë¥®¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º£¸å´á¶ñÇä¤ê¾ì¤ä¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡¢²Û»ÒÇä¤ê¾ì¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤¬7480±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ÖDX¥¨¥â¥ë¥®¥¢¥»¥Ã¥È01¡×¤¬1320±ß¡£¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¤È¥¨¥â¥ë¥®¥¢7¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥È¥ê¥¬¡¼Ä¶¤Ê¤ê¤¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤¬1Ëü670±ß¡£
¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥»¥¤¥Ð¡¼¡×¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥É¥ê¥ë¡×¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¡ÖDX¥®¥ã¥Ð¥ê¥ª¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤¬¤¤¤º¤ì¤â3850±ß¡£