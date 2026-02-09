Ç¤¬¡ØÊ¢ÄË¡Ù¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó3¤Ä¡¡¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡
1.¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë
Ç¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¤ÈÂÎ¤ò´Ý¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£ËÜÇ½Åª¤Ë¤ªÊ¢¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ä°¦¤é¤·¤¯´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Ê¢ÄË¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Î¤è¤¦¤ËÁ°Â¤ò¿¤Ð¤¹Ç¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤ä¤ªÊ¢¤ò¾²¤Ë¤Ú¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉÕ¤±¤ÆÁ°Â¤ò¿¤Ð¤¹ÂÎÀª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ê¢ÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡£
Ê¢ÄË¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÀª¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ§¤ê¤Î¥Ýー¥º¡×¤ò¤¹¤ëÇ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÈ¾¿È¤À¤±Éú¤»¤Æ¡¢¤ª¿¬¤Ï¾å¤ËÆÍ¤¾å¤²¤ëÂÎÀª¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤ËÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¼È¾¿È¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Â¾¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¤ªÊ¢¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¤Ê¤á¤ë
Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Ú¥í¥Ú¥íçÓ¤á¤Æ½ý¤òÌþ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ê¢ÄË¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤â¡¢É¬»à¤Ë¤ªÊ¢¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¤¿¤À¤ÎÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¹»þ´ÖçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤ÏÊ¢ÄË¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËçÓ¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½ù¡¹¤ËÈéÉæ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æó¼¡Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ç¤¬ÂÎ¤Î¤É¤³¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÆüº¢¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖçÓ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¿¤ê¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
3.ÇÓÊØ¡¦ÇÓÇ¢¤ÎÊÑ²½
Ê¢ÄË¤òµ¿¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¤ÎÇÓÝõ»ö¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÇÓÇ¢¤äÇÓÊØ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ê¢ÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥·¥Ã¥³¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥ó¥Á¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¡¢ÇÓÝõ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤êÇÓÝõ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÇÓÝõ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤ËÁÆÁê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤ËÁÆÁê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¼À´µ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦ÉÂµ¤¤ÈÂÐ½èË¡
¾Ã²½´ï·Ï¼À´µ
Ç¤ÎÊ¢ÄË¤òÈ¼¤¦¼À´µ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°ßÄ²±ê¤äÊØÈë¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´ï·Ï¼À´µ¤Ç¤¹¡£µë±ÂÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤ê¡¢°ÛÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ã²½´ï¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÓÝõÊª¤äÅÇ¤·¤ãÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ô¡¹¤Î¸¡ºº¤Ç¾Ã²½´ï¼À´µ¤¬³ÎÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÅêÌô¤ä¿©»ö´ÉÍý¤Ç¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Æâ»ë¶À¤ä³°²Ê¼ê½Ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈçÇ¢´ï·Ï¼À´µ
ç¯æù±ê¤äÇ¢Æ»ÊÄºÉ¤Ê¤É¡¢ÈçÇ¢´ï·Ï¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈçÇ¢´ï·Ï¼À´µ¤Ï¡¢Ç¤ÎÉÂµ¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¯¤Î¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÇÓÇ¢»þ¤ËÄË¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈçÇ¢´ï·Ï¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈçÇ¢´ï·Ï¼À´µ¤ÏÇ¢¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç³ÎÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÓÇ¢¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼À´µ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅêÌô¤äÅÀÅ©¤Ç¼£ÎÅ¡¦´ËÏÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¢ÊÄºÉ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥Æー¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ë½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ê½Ñ¤âÄó°Æ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ê¾É¤ä¼ðáç
ÆâÂ¡¤Î¤É¤³¤«¤Ë±ê¾É¤ä¼ðáç¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤â¡£Ä²¤äç¹Â¡¡¢´ÎÂ¡¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤äÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤³¤Ë¤É¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤«Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸¡ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ï¡¢Ê¢ÄË¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)