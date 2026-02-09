ÃøÌ¾¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬»ØÅ¦¡ÖOpenAI¤è¤êÍÍø¤Ê¹½Â¤¡×SpaceX¤ÈxAI¹çÊ»¤Î¿¿°Õ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃæÅçÁï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú39Ãû±ßÇã¼ý¡Û¤Ê¤¼SpaceX¤ÏxAI¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Äë¹ñ¡×¤Î´°À®·Á¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SpaceX¤ÈxAI¤Î¹çÊ»¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥·¥Ê¥¸¡¼¤È¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÉÁ¤¯ÁÔÂç¤ÊÌ¤Íè¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ»½Ñ¤È·Ð±Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤ÇÃæÅç»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹çÊ»¤¬Ã±¤Ê¤ë´ë¶ÈÅý¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤ÎÌµ¸Â¤ÎÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö±§Ãè¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¹½ÃÛ¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼«¿È¤¬³«È¯¤·¤¿AI¥Ä¡¼¥ë¡ÖMulmoChat¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢·îÌÌ¤Çºî¶È¤¹¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡×¤ä´ðÃÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤òÀ¸À®¡¦Äó¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¼¡À¤ÂåAI¥Á¥Ã¥×¡ÊAI6¡Ë¤¬±§Ãè¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î»ñ¶â¤òÇ³¾Æ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëOpenAI¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢SpaceX¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®»ö¶È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹½áÂô¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬xAI¤ò»Ù¤¨¤ë¹½Â¤¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¤ÊÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈxAI¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Î³ô²Á»ØÉ¸¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤ÊÌ¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢´ûÂ¸¤ÎÉ¾²Á¼´¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¹½ÁÛ¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¡¢¥Ë¥å¡¼¥é¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ëÁ´´ë¶È¤¬°ì¤Ä¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Äë¹ñ¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£±§Ãè¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈAI¤¬Í»¹ç¤·¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤»º¶È³×Ì¿¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤ÇÃæÅç»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹çÊ»¤¬Ã±¤Ê¤ë´ë¶ÈÅý¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤ÎÌµ¸Â¤ÎÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö±§Ãè¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¹½ÃÛ¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼«¿È¤¬³«È¯¤·¤¿AI¥Ä¡¼¥ë¡ÖMulmoChat¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢·îÌÌ¤Çºî¶È¤¹¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡×¤ä´ðÃÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤òÀ¸À®¡¦Äó¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¼¡À¤ÂåAI¥Á¥Ã¥×¡ÊAI6¡Ë¤¬±§Ãè¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î»ñ¶â¤òÇ³¾Æ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ëOpenAI¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢SpaceX¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®»ö¶È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹½áÂô¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤¬xAI¤ò»Ù¤¨¤ë¹½Â¤¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¤ÊÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈxAI¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Î³ô²Á»ØÉ¸¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤ÊÌ¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿¥¤ê¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢´ûÂ¸¤ÎÉ¾²Á¼´¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¹½ÁÛ¤ÎÆÃ°ÛÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¡¢¥Ë¥å¡¼¥é¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ëÁ´´ë¶È¤¬°ì¤Ä¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Äë¹ñ¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£±§Ãè¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈAI¤¬Í»¹ç¤·¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤»º¶È³×Ì¿¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÃæÅçÁï»á¡ÖMicrosoft¤Ï¼Â¼ÁOpenAI³ô¤Î27%¤ò½êÍ¡×Åê»ñ²ÈÉ¬¸«¡¢Î¾¼Ò¤Î¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿¿Áê
ÃæÅçÁï»á¤¬Æü¶ä¤ÎETFÇäµÑ·×²è¤Ë¡ÖÁÔÂç¤Ê¼Â¸³¤ò¡×¤ÈÄó¸À¡¢100Ç¯¤«¤±¤ë¤è¤êÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·ÁÇºàMOF¡¢¥¬¥¹¤òÃùÂ¢¤·´Ä¶ÌäÂê¤â²ò·è¤¹¤ë¶Ã¤¤Î»ÅÁÈ¤ß