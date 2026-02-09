¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¶ä¥á¥À¥ëÄ¾¸å¡ÄNHK¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÄÁ»ö¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¿Íµ¤²òÀâ¼Ô¤¬¿è¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¡¢»°±ºÍþÍè¤¬ÏÃÂê
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î155.55ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë²Ä°¦¤¤ÄÁ»ö¤¬µ¯¤¡¢NHKÊüÁ÷ÀÊ¤¬¿è¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£»°±º¤Ï¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢²¿¤«¤Ëíµ¤Å¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Äø¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¡È¹ß»²¥Ý¡¼¥º¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´±éµ»¤Î½ªÎ»¸å¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈNHKÊüÁ÷ÀÊ¤âÃíÌÜ¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡¢2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØÃË»Ò5°ÌÆþ¾Þ¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÄ®ÅÄ¼ù¤µ¤ó¤¬Å¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»°±º¤Ë¡ÖÅ¾ÅÝ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥À¥¯¥·¥ç¥ó1ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿è¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¡£¼Â¶·¤â¡Ö±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë