ニューヨークのジュエラーからスタートしたJACOB＆Co.（ジェイコブ＆コー）。近年は時計製造技術を大きく高めており、トゥールビヨンなどの複雑時計も手がけています。

もともとジュエラーだけあって宝石のセッティングには長けていますから、その時計は豪華絢爛。北野武監督やサッカーのクリスティアーノ・ロナウド選手など、世界的なセレブたちに愛用されています。

バットマンの世界観を華麗に展開

Image: JACOB & Co.

「ゴッサムシティ」は、そのジェイコブの余裕を感じさせるコレクション。その名が示すように『バットマン』とのコラボです。

文字盤下部には、3軸フライングトゥールビヨンが2基配置されています。キャリッジにグラップリングフックの鉤状のデザインを取り入れていて、こんな細かな部分までちゃんとバットマンの世界観を追求していることに驚かされます。

Image: JACOB & Co.

バットモービルのタイヤをモチーフにしたリューズ、スケルトンの裏蓋から見えるバットマン型のローターもいい感じです。

Image: JACOB & Co.

ケースは46mm径で、18KローズゴールドケースとブラックDLCの2種類。

バットマンの世界観を見事に凝縮したデザイン力はさすがですが、価格もなかなかすさまじく、18Kローズゴールド製ケースが5632万円、ブラックDLCが4452万8000円。各36本限定販売ですが、一体どんなセレブがこの時計を身につけるのでしょうか。

ゴッサム・シティ



重く垂れこめる、湿った空気、不穏な静寂---

この街には、夜を支配する”翼あるヒーロー”がふさわしい。



ワーナー… pic.twitter.com/EvoKkR6IWa - JACOB&CO. JAPAN (@Jacobandco_JP) January 28, 2026



