『DIGIMON BEATBREAK』第18話「自由の代償」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第18話のあらすじと先行場面カットが公開。また、新キャラクター・曽根ハルオミ役は内山昂輝に決定。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第18話のあらすじはこちら。
＜第18話「自由の代償」あらすじ＞
アジトの前で倒れていたパーカー男に鍋をごちそうしたトモロウたちだが、タクティクスが身柄の引き渡しを要求してきた。阻止しようとしたものの、コマンドラモンは捕らえられてしまう。その男には暗い過去があった。
＞＞＞第18話の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
また、2月8日（日）9時より放送の第18話「自由の代償」に登場する新キャラクター、曽根ハルオミとコマンドラモンのキャラクター・キャスト情報を公開。ハルオミとコマンドラモンの活躍をお見逃しなく。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
