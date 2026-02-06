2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。

『TGC in あいち・なごや 2026』

豪華出演者第8弾！愛知県出身の岡崎紗絵、松井珠理奈をはじめ、梅沢富美男、川村エミコ、やしろ優ら出演

ゲストモデルには、愛知県出身でモデルとして活躍する一方、現在放送中の木曜劇場「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」への出演など、話題作への出演が続く俳優・岡崎紗絵が決定した。

また、応募総数2,783名の中から「ミスセブンティーン2025」に選出され、「Seventeen」専属モデル入りを果たした梶原叶渚も出演する。

さらに、応募者数2万2,509名のオーディションを経て、乃木坂46に続く坂道シリーズ第2弾グループとして誕生し、2026年4月には国立競技場での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を控える櫻坂46から、田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山粼天の出演が決定した。加えて、メインアーティストとして「TGC in あいち・なごや 2026」への出演が決定しているME:Iからは、SUZU、RINONがゲストモデルとして登場する。

ゲストには、「TGC 熊本 2025」以来2回目のTGC出演となる梅沢富美男をはじめ、モデル・タレントの王林、お笑い芸人たんぽぽの川村エミコ、平野ノラが出演する。

また、愛知県出身でSKE48の元センターとして活躍し、2021年の卒業後もタレント・アーティストとして活動を続ける松井珠理奈が、14年ぶりにTGCへ出演することも決定した。

さらに、お笑いタレントとして活動する一方でクラシックバレエでも数々の賞を受賞し、バレエブランド「Kekke」のプロデュースも手がける松浦景子がTGC初出演を果たすほか、やしろ優も登場する。

そして、5人組ボーイズグループWILD BLUEのリーダーを務め、俳優としても映画「見える子ちゃん」や現在放送中の連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season2」などに出演する山下幸輝も出演が決定した。

多彩なゲストが集結する「TGC in あいち・なごや 2026」のスペシャルステージに注目が集まる。

フジテレビ『新しいカギ』から優勝校×岡部大（ハナコ）の再共演が決定

2025年12月31日（水）大みそかの夜19時よりフジテレビで生放送された「新しいカギ 日本一たのしい年越し！カギダンススタジアム」で、計8チームの熱戦を制し優勝を果たした愛知県の中京大学附属中京高等学校と、岡部大（ハナコ）が、「TGC in あいち・なごや 2026」のステージで再び共演することが決定した。番組内で話題を呼んだ感動のパフォーマンスを、同イベントの舞台で再現する。

「カギダンススタジアム」は、高校生ダンサーが芸能人とタッグを組み、「ダンススキル」と「会場を笑顔にできるか」を競い合うダンスコンテスト。開催地・名古屋を拠点とする中京大学附属中京高等学校が優勝したことをきっかけに、今回のステージが実現した。

番組で披露されたパフォーマンスをテレビの枠を超えて「TGC in あいち・なごや 2026」の大舞台で披露し、会場に熱狂と感動を届ける。今回限りのコラボレーションとして注目される。

名古屋×横浜が“ひとつのステージ”に

「TGC in あいち・なごや 2026」の開催テーマ「TSUMUGU：Design the Next」と、同日横浜BUNTAIで開催される「TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026」のテーマ「HARMONIZE：Connect the Next」を体現するスペシャルステージの実施が決定した。

本ステージでは、NTTグループが提唱する次世代情報通信基盤構想「IOWN（アイオン）」を活用し、名古屋・IGアリーナと横浜BUNTAIの2会場をリアルタイムで接続。離れた場所にいながら、まるで同じ空間にいるかのような演出を通じて、従来のライブやファッションイベントの枠を超えた新たな体験を提供する。

ステージでは映像・音・パフォーマンスが連動し、名古屋と横浜が“ひとつのステージ”としてシンクロする構成となる。会場の枠を超えて盛り上がりを共有できる、TGCならではのスケール感と臨場感を届ける。

さらに、IOWNスペシャルステージには、KAWAII LAB.所属グループのFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEの出演も決定した。最先端テクノロジーと“KAWAII”カルチャーを融合させることで、未来のエンターテインメントを感じさせる特別なステージを展開する。

ファッションと音楽、リアルとデジタル、そして「今」と「次の時代」をつなぐ本企画は、TGCが20周年を迎える節目だからこそ実現する未来志向のプロジェクトとして注目される。

オフィシャルグッズの販売が決定！サンリオキャラクターとコラボしたオリジナルグッズも

14年ぶりの開催となる「TGC in あいち・なごや 2026」を記念し、クリエイティブアンバサダー・岩田剛典が手掛けたメインビジュアルを使用したグッズに加え、サンリオキャラクターとコラボレーションしたオリジナルグッズの発売が決定した。

オフィシャルグッズは全6アイテム、サンリオキャラクターズとのコラボグッズは全10アイテムをラインアップ。さらに、オンライン限定でスマホアクセサリーも多数展開する。

名古屋開催ならではの特別感あふれるラインアップに注目したい。

Information

＜各種グッズ 概要＞

販売場所：会場内オフィシャルグッズブース

販売日時：2026年2月15日（日）12:00〜20:30（予定）

※商品ラインナップ・デザイン・金額は都合により変更となる場合があります。

※購入にはイベントのチケットが必要となります。

※こちらの画像はサンプルです。実際の商品とは異なります。

詳細はこちら：https://tgc.girlswalker.com/aichinagoya/2026/goods/

＜オンライン限定：スマホアクセサリー 概要＞

販売場所：caseplay

販売日時：2026年2月5日（木）〜2月28日（土）（予定）

キービジュアルデザイン：https://caseplay.shop/pages/aichinagoya-kv-01

サンリオキャラクターズコラボ：https://caseplay.shop/pages/aichinagoya-sanrio-01

バックヤードケータリングメニュー発表

各地方開催で注目を集める、出演者向け豪華バックヤードケータリングメニューが発表された。

今回のケータリングでは、愛知米を使用したおにぎりをはじめ、香ばしく焼き上げたうなぎの蒲焼きを細かく刻んでご飯にのせ、三通りの味わいを楽しめる「ひつまぶし」、海老の天ぷらを包んだひと口サイズのおにぎり「天むす」、とろみのあるスパイシーなあんを太めのパスタに絡めて味わう「あんかけパスタ」など、愛知・名古屋の名物が勢揃いする。

さらに、愛知県産三河豚の大腸と国産の牛すじを秘伝の赤味噌でじっくり煮込んだ「赤味噌どて煮」、揚げたてのとんかつにコク深い八丁味噌だれをかけた「味噌カツ」、愛知県原産の地鶏・名古屋コーチンを使用した「名古屋コーチン唐揚げ」なども提供される。

加えて、名古屋名物・台湾ラーメン発祥の名店として知られる矢場味仙からは新名物「台湾丼」、名古屋市発祥の人気ラーメンチェーン・スガキヤからは3月発売予定の新作スイーツ「スーちゃんフラッペ」が登場。さらに、株式会社サンリオによるハローキティのメロンパンビスケットなど、バラエティに富んだお菓子詰め合わせも用意される。

連動サテライトイベント『あいちテキスタイルフェス 2026』開催

「愛知県が誇る繊維産業を、もっと世界へ、そして次の世代へつなげたい。」という想いから誕生した「あいちテキスタイルフェス 2026」が、『TGC in あいち・なごや 2026』の前日となる2月14日（土）に開催される。

会場では、繊維産業の魅力を“見て・触れて”体感できる「あいちのテキスタイル展」や、地元の味を楽しめる「あいちおもてなし発酵マルシェ」を展開する。

さらにステージでは、TGCと連動したLDHダンスワークショップショーやトークショーなども実施され、会場を盛り上げる予定だ。

Information

＜あいちテキスタイルフェス 2026 概要＞

イベント名称：あいちテキスタイルフェス 2026

日時：2026年2月14日（土）11:00〜18:00

会場：エスパシオ ナゴヤキャッスル 2F 天守の間

公式サイト：https://aichi-nagoya-fashiondays.com/aichi_textile_fes2026.html

［STAGE］

◾️オープニングアクト

・LDHダンスワークショップショー

参加料：無料 （※事前申込・抽選あり）

登壇者：EXILE TETSUYA 他

◾️ファッションフロアショー

◾️映画予告編上映

『わたのまち、応答セヨ』

『BISHU 〜世界でいちばん優しい服〜』

◾️トークセッション

「あいちのテキスタイル〜現在・過去・未来〜」

#TGCあいちなごやMVP 企画開催決定

TGC公式Xでは、「『TGC in あいち・なごや 2026』で一番輝いていた」と思う出演者を募集している。

参加者の中から抽選で3名に、愛知県のご当地おみやげセットがプレゼントされる。応募期間は2月15日（日）から2月22日（日）まで。

詳細はTGC公式X（@TGCnews）で確認できる。

全編無料生中継と再ライブ配信も

Information

＜生配信＞

放送日時：2026年2月15日（日）13:20〜20:30（予定）

※再放送／アーカイブはございません

配信先：Lemino

視聴URL：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ2OGE=?pit_git_type=LIVE_SERIES

＜再ライブ配信＞

放送日時：2026年2月15日（日）13:50〜21:00（予定）

※生中継から30分ディレイ ※再放送／アーカイブはございません

配信先：TGC公式LINE VOOM（https://lin.ee/kyyvrAS/cpmsg）

TGC公式X（https://x.com/TGCnews）

TGC公式YouTube（https://www.youtube.com/user/girlsTV）



今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【 Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:00（予定）

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：完売御礼

スタンド席：一般販売：10,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

アリーナ機材開放席：一般販売：14,000円（税込） /お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月〜金 12:00〜18:00／土 10:00〜13:00 ※日曜・祝日は休業）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃(櫻坂46)、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈(櫻坂46)、山口綺羅（Girls²）、山粼天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか ※50音順

●モデル

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50音順

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 他 ※50音順

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト