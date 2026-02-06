“千葉をもっと楽しむための音楽” 『チバケンサンバ』配信開始！
われらがカミナリコゾウがプロデュースする『チバケンサンバ』の配信が開始された。
この楽曲『チバケンサンバ』は、吹奏楽部やバンド、地域イベントでも活用できるように各種の楽譜データや伴奏音源を完備。子どもから大人まで、年齢や地域を問わず ”千葉をもっと楽しむための音楽” としてメタバースや千葉で出会った人々と共に制作されたもの。
千葉の魅力を ”遊び” で再発見する自由な空間をつくっていきたい。市民ひとりひとりが主役となって、学校で、街で、お祭りで。「うたっていい」「踊っていい」「つくっていい」--それが『チバケンサンバ』だ。
千葉県松戸市の松戸隆政市長や、千葉県の熊谷俊人県知事にもプレゼンを行い、千葉県民の心の歌となるための活動を続けてきた『チバケンサンバ』。
昨年10月に開催された「松戸まつり」でも披露され、ステージのフィナーレでも大合唱は記憶に新しい。
千葉県民はもちろん、千葉県を応援したい方、ぜひダウンロードしてヘビーローテーションしましょう。
＞＞＞これまでの『チバケンサンバ』の活躍をチェック！（写真7点）
