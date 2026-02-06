2月4日に60歳という節目を迎えた小泉今日子。現在、小泉はこのアニバーサリーを記念したツアー『KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を敢行中。誕生日当日は、NHKホールで開催された東京公演には、彼女の誕生日を祝うべく豪華な顔ぶれが駆けつけた。終演後、LINDBERGの渡瀬マキやMAX、そして長年の親交を誇る浅田美代子らが、それぞれのInstagramでバックステージでの貴重なショットを続々と公開した。

【写真】ピンクのTシャツを着た小泉今日子と腕を組んでニコニコ笑顔のLINDBERG渡瀬マキ

■渡瀬マキ「あぁ こんなふうに歳を重ねられたら最高だな～」

渡瀬はInstagramに「久しぶりにヘアサロンで髪の毛整えてもらって そのあとはNHKホールへ！今年還暦を迎えるキョンキョン 全国ツアー開催 今日子さんお誕生日おめでとうございます」とコメントを添えて、小泉との2ショットを披露（1枚目）。写真は、落ち着いたグレーのニットにメガネをかけた渡瀬と鮮やかなピンク色のTシャツを纏った小泉の姿が収められている。小泉に腕を組まれた渡瀬が、頬に手を当てて嬉しそうな表情を見せているのが印象的だ。

続けて「今日子さんの想いが詰まった素敵なライブでした バンドも照明もステージもセトリも構成もしびれました～ あぁ こんなふうに歳を重ねられたら最高だな～」とライブの感想と憧れの気持ちを綴り、「目の前のことを自分のできることをひとつずつやっていこ」という意気込みも記した。

■MAX・REINA「60才『まだまだ途中』カッコ良過ぎでしょー」

続いて熱烈なメッセージを寄せたのは、MAXのREINAだ。REINAは、自身のInstagramを更新し「大好きな姐やん キョンタンの【KK60～コイズミ記念館】行って来ました～!!」と報告。ニット帽にマスク姿のLINA、黒縁メガネに黒ブルゾン姿のREINA、オフホワイトのコート姿のNANA、レザージャケット姿のMINAが、ピンクTシャツの小泉を挟んでいる5ショットを公開。

さらに「可愛い過ぎ 楽し過ぎ 面白過ぎ パワー有り過ぎ オシャレ過ぎ 全てがパーフェクトで圧倒されました 60才『まだまだ途中』カッコ良過ぎでしょー 私もまだまだ頑張らねばと背中を押された感じです!! 誕生日当日なのにサラッと流す感じ！大好き～」とライブの感想を記した。最後は、「キョンタンパワーを沢山貰ったので 私達MAXもまだまだ踊り続けて誰かの力になれるように頑張ります キョン姐～いつまでも大好きだよ～ 姐さんに一生付いて行きます そして本当におめでとう」と愛とリスペクトが詰まったメッセージで誕生日を祝した。

一方、NANAは自身のXに「MAXメンバーみんなで行って来ました！！」と報告。続けて「素敵なキラキラ魔法をかけてもらいパワーをいっぱいもらえました 私たちも還暦MAXまで頑張るぞ！！」と意気込みを伝え、小泉の大きなタペストリーの前で、小泉のツアーTシャツを着て並んだ4ショットを公開した。

別の投稿では「今日子さんの圧倒的な存在感に響き渡る歌声、洗練されたオシャレなステージング バンドメンバーさんも、全てが魅力的で素敵でした 曲を通して会場にいるみんなでタイムトラベルしてる様な一体感もあって本当に楽しかった！！」とライブの感想を綴り、小泉のタペストリーと一緒に写っている自撮りショットも披露した。

■浅田美代子「懐かしい歌も昔と変わらない歌声で」

続いて、長きにわたり小泉と親交の深い浅田もInstagramを更新。「昨日は2月4日、キョンキョンの誕生日 還暦ライブ、NHKホールに行って来ました」とコメント。「可愛い 元気 懐かしい歌も昔と変わらない歌声で キョンちゃん、おめでとう 楽しかった～～」と誕生日を祝福し豪華な集合ショットを公開した。キャップ姿の泉谷しげる、ハットをかぶったリリー・フランキーといった重鎮たちとともに小泉を囲む浅田は、ピースと笑顔を見せている。

■野宮真貴とYOUで小泉を挟む3ショット公開

さらにかつて「渋谷系の女王」として世界を席巻したピチカート・ファイヴのヴォーカル・野宮真貴も自身のInstagramを更新。「ライブを存分に楽しんで、グッズを買って楽屋におじゃましたら、なんとYOUちゃんもいて『キャー！』っとなって三人で写真を撮りました」とコメント。楽屋で偶然居合わせたというYOUとともに小泉と並ぶ3ショットを公開した。

2026年3月、billboard Liveにて野宮のデビュー45周年前夜祭＆バースデーライブツアーが開催される。3月5日の東京公演、および20日の大阪公演には小泉が、さらに3月6日の大阪公演にYOUがゲスト出演することが決定している。野宮は「歌ってもらう曲のお話も出来て、最高に素敵なライブになる予感しかありません 小泉さん、YOUさん、どうぞよろしくお願いします」と綴った。