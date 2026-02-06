【悲報】マックの人気メニューが続々販売終了「涙が出そう」SNS騒然

マクドナルドは2025年12月から26年2月にかけて、一部メニューの見直しを行いました。

なかでも2月に販売終了となる商品について、SNS上で悲しみの声が寄せられています。

店舗によってはもう販売終了...

提供終了・変更となった商品は下記の通り。

・サイドサラダのドレッシング「低カロリーたまねぎドレッシング」が2025年12月よりなくなり次第終了。「焙煎ごまドレッシング」が「焙煎胡麻ドレッシング(カロリーハーフ)」に順次切り替わります。

・シャカチキのシーズニング付属のシーズニング「レッドペッパー味」が2026年2月よりなくなり次第終了。

・スパチキ(スパイシーマックチキン)2026年2月よりなくなり次第終了。

・マカロン3種(チョコレート、バニラ、ラズベリー)2026年1月下旬からMcCafé by Barista店舗と一部店舗でのみの販売に切り替わります。

SNS上では、「スパチキ消えた」「涙が出そう」「近くのマックは販売終了してた」と、特にスパチキ（単品220円〜）への投稿が目立ちます。

2月から順次店舗によってはまだ食べられる場合もあるので食べ納めしたい人は急いでチェックして。

マクドナルドによると、「スパチキ」の代わりに新たにお得なバーガーを展開予定とのことです。

※商品画像は公式サイトより。