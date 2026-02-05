普通なら「キャリアの終盤」を意識し始める51歳。その年齢で、社会人デビューを果たした女性がいます。韓国ドラマの字幕監修者として活躍する花岡理恵さん。きっかけは「推し活」の延長で44歳で韓国語を習い始めたことでした。ハングルも読めない状態から、なぜプロに？「もう遅い」という年齢の呪縛を捨て、挑戦し続けた彼女が新しい人生の扉の先で見つけたものとは。

【写真】51歳で韓国ドラマの字幕監修者の夢を掴んだ花岡さんの日常（全13枚）

韓国ドラマの字幕に触れ「私のやりたいことだ」

仕事仲間と韓国・ソウルへ

── 44歳、専業主婦だったころに韓国語を習い始め、51歳で韓国語の字幕監修者になるほどのレベルの語学を習得されました。字幕監修者になった経緯を教えてください。

花岡さん：もともと、韓国語を習い始めたのは好きな韓国人俳優がきっかけで、いつか韓国語を仕事にという意識はまったくなかったんです。

韓国語学校に通って5年が経ったころに韓国語字幕の講座があり、韓国ドラマ好きとしては字幕の世界をのぞいてみたくなって参加しました。有名な字幕翻訳者で西ヶ原字幕社の林原圭吾さんによる2回の講座で、字幕をつけてみる宿題が出たので挑戦してみると、ものすごく楽しかったんです。あまりに楽しくて、なぜか自分が字幕に呼ばれている気がしたんですよね。これが私のやりたいことかもしれない！と思いました。

── 韓国語を日本語字幕にする楽しさに目覚めたんですね。

花岡さん：その後、同じく西ヶ原字幕社が実施している12回講座のスクーリングで字幕についてもっと本格的に学べることを知りましたが、もう少し実力をつけてからでないと授業についていけないと考え、1年間猛勉強しました。それでも字幕を学べるレベルにはないと後ろ向きになる自分もいましたが、まず説明会で話だけでも聞いてみよう、申し込みだけでもしてみよう、と少しずつ自分を励まし、どうにか参加できることになりました。

参加者は、私以外はすでに字幕の仕事をされている方ばかり。素人が授業についていくだけで必死でしたが、韓国ドラマの字幕や吹き替えについて学べるだけで夢のよう。幸せでした。修了試験では韓国ドラマの吹き替え翻訳に挑戦したのですが、なんと1位に選んでいただきました。さらに林原さんから「一緒に仕事をしませんか？」と声をかけていただき、そこで初めて自分のしていることが仕事になるんだ！ということに気がついたんです。50歳のときでした。

── それが字幕監修者としての始まりだったんですね？

花岡さん：ただ、すぐに紹介できる仕事がないから、ほかに韓国語の翻訳会社があれば登録しても構わないですよ、と寛大にも言っていただいたんです。じゃあ、どんな求人があるかだけでも見てみようかな、と、一般的な仕事・バイト探しの求人情報サイトをのぞいてみたところ「韓国語の字幕監修者募集」と書いてある会社を見つけ、その日のうちに履歴書を書いて応募しました。それが、株式会社コンテンツセブンで、後で調べると自分が見てきた韓国ドラマを多数配給している会社だったということがわかりました。そんな知識もなく応募していたので、怖いもの知らずでしたよね。

知らない番号からの電話を無視し続けていたら

エッセイ本出版を友人たちがお祝いしてくれた

── 応募の結果、どうだったのですか？

花岡さん：なんと採用していただけたんです。当時51歳、ずっと専業主婦で会社勤めの経験はないですし、韓国語も一般的な語学教室に通っていただけで留学の経験もない。ましてや外国語大学出身でもない。応募書類を出したことに満足して、どうせ書類審査で落とされるだろうと応募したことも忘れて過ごしていたら、「書類審査に通ったので、トライアルを受けてほしい」という電話がかかってきて驚きました。

実は何度も電話をしてくださっていたのですが、知らない電話番号からの着信だからと出ないようにしていたんです。不審に思いながら電話に出たときは「やっとつながりました」と言われました。あと1回電話してだめなら諦めようとしていた最後の電話だったそうです。

トライアルの段階で、翻訳者がつけた字幕を修正して、その理由を書く試験があったのですが、「こんなにおもしろい仕事があるのか！」と驚くほど楽しかったです。ただ問題は、トライアルの回答をつくるのに必須のエクセルの使い方がわからなかったこと。近所のパソコン教室へ行って「私のパソコンにエクセルを入れたいんですけど、どうしたらいいですか？」と聞くところから始まりました（笑）。こんな状態では受からないだろうと思っていたのですが、無事に最終面接まで進んで採用していただきました。

── それまで字幕の仕事をしたことがなかった花岡さんが採用された決め手は何だったのでしょうか？

花岡さん：人づてに聞いた話ですが、言葉に対する感覚が優れていて、ゼロのものをイチにつくり上げることができると評価していただいたそうです。そういえば、スクーリングの際にも林原さんから「どこかの劇団で脚本とか書いてましたか？」と聞かれたんです。

もちろんそんな経験はないわけですが、韓国語のセリフを聞きながらストーリーを追っていくと、頭の中で小人がしゃべり出すように次のセリフが浮かんでくるんです。いま仕事をしていても、最初に日本語のセリフを考えてくれた翻訳者さんに「こういう言い方に変えてはどうですか？」と提案すると、「それが言いたかったんです！」と言われることがよくあります。なので、ただ外国語を日本語にするだけではなくて、こういうキャラクターの人だったら、この状況だったらこう言うんじゃないかな、と想像するのが得意なのかもしれません。

最初はうまくできなくて毎日のように泣いていた

TokyoFMラジオ出演時

── 字幕監修者というのはどんなことをするのですか？

花岡さん：何もないところから自分で翻訳するのではなく、翻訳者さんが訳してきた字幕のセリフを監修します。外国語のドラマや映画に字幕をつけるには、とてもたくさんのルールがあり、それに則っているかをチェックする部分も大きいです。どんなにいい翻訳だったとしても、ルールに則っていなかったら納品しても戻ってきてしまうので。

── たとえばどんなルールがあるのですか？

花岡さん：「日本語字幕は、韓国語のセリフが始まってから言い終わる範囲内で読みきれる長さでなくてはいけない」「人称を統一する。たとえば自分のことを“俺”という登場人物は最初から最後まで“俺”で通す」といったようなルールです。そうしたルールをチェックしたうえで内容の正確さや、場面状況や登場人物にもっと合っている言葉はないか確認します。疑問に思うところがあれば、どういう意図があって訳したのか翻訳者さんに聞き、ときには代案を提案して字幕をブラッシュアップし、納品するまでが字幕監修者の仕事です。それと同時に表記の統一もチェックしていきます。

── 実際にやってみて、字幕監修のどんなところが大変でしたか？

花岡さん：最初はとにかく一つひとつのセリフに立ち止まってチェックしていましたし、細かいルールがまだ自分のなかに落とし込めていないので何度も確認しながら進めるため、時間がかかって。本当に大変で、毎日のように泣いていました。でも、プロとしてやり始めたからにはやるしかありません。上司にその都度、厳しくチェックしてもらい「この会社で一人前になったらどこでも通用するよ」という言葉を励みに必死に取り組んでいました。

51歳で社会人デビュー「専業主婦の経験も無駄じゃない」

── 51歳で社会人デビューしてみてどうでしたか？

花岡さん：先ほどエクセルの使い方もわからなかったと言いましたが、採用が決まってからは字幕がどうこうという前に、「満員電車に乗って通勤できるのだろうか」「パソコンはうまく使えるだろうか」という心配のほうが勝っていました。案の定、入社後に会社のパソコンの電源の位置がわからなくて、先輩社員に「電源はどこですか？」と教えてもらい操作を覚えることから始めました。でもじきに習得でき、予定よりも1か月早く独り立ちするよう言われました。

専業主婦時代に培ってきた、コミュニケーションスキルやプランニングスキルはけっこう役立っていると感じます。字幕監修をするのはひとりですが、上司や営業社員、翻訳者など多くの人と円滑にコミュニケーションを取る必要があります。また、放送日や納期から逆算して計画を立てるのは、常に学校が違う7歳差の息子の子育てを、ワンオペでやりくりしてきた経験が生きていると思います。

── その後2019年に独立され、フリーの字幕監修者として活躍されています。最近では、「44歳で韓国語の勉強始め、51歳で配給会社の韓国ドラマ字幕監修者に採用され（それまでは専業主婦）、54歳で翻訳実務士（TQE）の資格を取り、59歳で出版社から声をかけられてエッセイ集を出版しました。まだまだやりたいことは多いです」というXのつぶやきが話題となり、現時点で575.7万件の表示、4.4万「いいね」がついています。皆さんのコメントや反応を見ていかがでしたか？

花岡さん：何かを始めるのに年齢なんて関係ない、という内容の、あるフリーライターさんのツイートを引用する形で軽くつぶやいたのが、いつの間にか多くの方に反響いただく結果になりました。コメントを拝見していると、皆さん何かやりたいこと、挑戦したいことがあるけれど、年齢的なものやいろいろな理由があってちゅうちょしている方がものすごく多いと感じました。でも44歳、専業主婦から韓国語を始めた私のような人間もいることが、年齢を気にせず何かを始めるきっかけになればいいなと思っています。

── 54歳で取得された翻訳実務士というのは、産業分野にも通用するプロの実務翻訳者の資格だそうですね。合格率10％とかなりの難易度だそうですね。

花岡さん：翻訳実務検定（TQE）は、字幕監修の仕事の際の自分の翻訳の能力を客観的に見たくて受験したのですが、さいわい1回目で合格しました！

── エッセイを出版後も声優オーディションを受けてCD作品に出演するなど、さらに幅広く挑戦を続けていらっしゃいます。

花岡さん：はい。まさか自分が59歳で本を出す人生になるとは思っていませんでした。声優は過去に一度オーディションに受かって、子ども向けの昔話の登場人物の役をもらってCDに吹き込む仕事を単発でやらせてもらったことがあったんです。「一度の合格ならまぐれかもしれないけど、もう一度受けてみたらどうかな？」と思い、昨年たまたまインターネットで見かけた声優オーディションを再び受けたらこちらも運よく合格しました。プロの先生がたから「聞きやすい声」「独特のキャラクター」といった審査コメントをいただけたのが励みになり、いつかはラジオのパーソナリティーみたいなことができたらいいなと密かに思っています。「推し活」の延長で始めた韓国語ですが、習得したことで世界が広がりましたし、何歳からでも挑戦し続けられるという自信になりました。

取材・文：富田夏子 写真：花岡理恵