漫画家のミキメミさんの漫画「祖母と花」が、Xで話題となっています。

植物が好きな祖母は、プランターで育てている花を、毎日スマホで撮っています。ある日、「撮った花の写真がない」というので、祖母のスマホを見てみると…という内容で、読者からは「おばあちゃんかわいい」「いとおしい」「いいキャラしてる！」などの声が上がっています。

祖母のスマホに起きた、ほっこり“珍事件”

ミキメミさんは、Xで漫画を発表しています。ウェブサイト「ヒーローズ」では、「忍ばれさん」を連載中です。ミキメミさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ミキメミさん「4年前ぐらいから、SNSに4コマ漫画などを投稿し始めました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ミキメミさん「祖母の行動は、日ごろからちょっと不思議なところがあります。それを誰かに知ってもらいたくて漫画にしてみました」

Q.おばあさまは、その後も日常的にお花の写真を撮り続けていますか。

ミキメミさん「はい、今もプランターで育てている植物を撮っています」

Q.撮り始めたのは、いつごろからですか。

ミキメミさん「きっかけは分からないのですが、若い頃から花や植物が好きで、写真を撮り続けているみたいです。野菜も育てているので、成長過程を撮るのが楽しみなようです」

Q.おばあさまは、カメラを内向きのまま撮影していたことに、まったく気付いていなかったのでしょうか。

ミキメミさん「自分で撮ったとは思わずに、誰かが勝手に自分のスマホを使って撮ったんだと思っていたそうです」

Q.おばあさまとは、普段から仲のいい関係なのでしょうか。

ミキメミさん「祖母とは普段からよく会話しているので、仲はいい方だと思います。祖母の言動は昔から不思議で、『馬の尻が好き』という理由で競馬中継を見ていたり、眼鏡をかけて外出したのに裸眼で帰宅したり、見ていて飽きないところがあります」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ミキメミさん「祖母を『いいキャラしてる』や、『かわいい』とコメントしてくださる方がいて、うれしかったです。『サブリミナル祖母』という絶妙なタイトルを付けてくださった方もいらっしゃいました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ミキメミさん「普段はギャグ漫画を描いているのですが、キャラクターの心情を追ったシリアスなストーリー漫画も描いてみたいと思っています」