King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÊÀ¥¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤Ë¡¢Åß¶¶¹Ò¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢2·î1Æü¤ÎÂè3ÏÃÊüÁ÷Á°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÈ±¤Ë¶â¥á¥Ã¥·¥å¡¢¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿±ÊÀ¥¤¬¡¢ÀÐÂ¤¤ê¤Î¼Ø¸ý¤äÂç¤¤Ê¼ù¤òÇØ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÓÉþ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÅß¶¶¤Î¤È¤¤ÎÎ÷¤¯¤ó¥³¥ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÂè2ÏÃÊüÁ÷Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¡¢¼¯°Ò¤·¤òÄ¯¤á¤ë±ÊÀ¥¤Î¸å¤í»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£