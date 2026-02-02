この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ミュージシャンの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「KANA-BOON新メンバーがオリジナルメンバーを上回る理由」と題した動画を公開。新体制となったKANA-BOONについて、なぜサポートではなく正式メンバーとして迎えたのか、その決断の背景とバンド界のリアルな事情を解説した。



動画で平井氏はまず、バンドにおける「サポートメンバー」と「正式メンバー」の根本的な違いを会社の仕組みに例えて説明。「会社が儲かった時に分け前が貰える人」が正式メンバーであり、会社の株を持つステークホルダー（利害関係者）にあたると語る。つまり、バンドが成功すれば利益を分かち合う代わりに、ライブのハコ代などの経費も共に負担するリスクを背負う存在だという。一方、サポートメンバーは従業員のようなもので、決められた報酬を受け取るが、バンドの成功が直接的な利益に反映されることはないと指摘した。



その上で、KANA-BOONが新メンバーを正式に迎えた決断は、バンドとして新たな未来を共に築くという「生命の発表」だと分析する。平井氏は「一緒に曲を作って、これから歩んでいきましょうね」という強い意志の表れだとし、特にアルバム制作や長期ツアーといった苦楽を共にする活動には、この結束力が不可欠だと述べた。



また、「新メンバーがオリジナルメンバーに勝てるのか」という問いに対しては、「勝てます」と断言。単純な優劣ではなく、新メンバーは「ミュージシャンとしてのアビリティが高い」上、女性メンバーの加入によってこれまでのKANA-BOONにはなかった新たな厚みが生まれると解説。この新体制は、バンドの未来にとって大きな武器になるとの見解を示した。



最後に平井氏は、新体制で47都道府県ツアーを回ることの意味に触れ、この経験を通してバンドはさらに進化すると予測。KANA-BOONの今回の決断は、緻密な計画と覚悟に基づいたものであり、今後の活動に大きな期待を寄せた。