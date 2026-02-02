日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんで１月２９日に死去したことを報じた。６３歳だった。公式ＳＮＳで１日に報告された。

モーリーさんは、２００６年４月から２３年３月まで放送されていた同局系「スッキリ」でコメンテーターを務めていた。

「スッキリ」で共演したＭＣを務めるお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太は「スッキリでずっとモーリーさん一緒だったんですけど、本当に素敵な人でお茶目でサービス精神旺盛で、みんなが喜ぶことが大好きな人で…でも、かたい話題の時には、いろんな幅広い知識で、何でも知ってて、何でも答えてくれるし、その自分の考え方の違うものに対して否定するんじゃなくて、その考えの人たちが自分の持ってるものと合わせることによって、こんな素晴らしい方に考えられないかって提案とかをしてくれる人で、なんて素敵な人なんだろうってずっと思ってて。バラエティーで一緒の時は全力でやってくれるし…」と絶賛し訃報に接し「もう一度、モーリーさんにいろいろこう教えてほしかったなぁっていうのがありましたし、ちゃんと挨拶したかったなってのはありますね」としのんでいた。