この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が「【2026年4月】年金額が変わります。額面は増えても『手取り減』のカラクリを完全解説」と題した動画を公開した。動画では、2026年から本格化する年金制度の大幅な改正について詳細に解説しており、額面上の数字が増えても実質的な手取りが減少する複雑なメカニズムや、パート労働者の「106万円の壁」撤廃など、生活に直結する変更点が明らかにされている。



動画によれば、2026年度の年金額は国民年金が1.9%、厚生年金が2.0%の引き上げとなるものの、物価や賃金の上昇に合わせて給付を抑制する「マクロ経済スライド」の発動により、実質的な価値は目減りするという。さらに、財政検証の結果を受け、厚生年金の積立金を使って基礎年金（国民年金）の底上げを図る案が浮上していることに対し、動画では「会社員が積み立てたお金が国民年金の赤字補填に使われる」という構造を指摘した。



特に影響が大きいのが、パート労働者に対する社会保険の適用拡大だ。これまで社会保険加入の目安となっていた「106万円の壁」や企業規模の要件が段階的に撤廃され、多くのパート勤務者が強制的に社会保険へ加入することになる。これにより手取り額が減少するだけでなく、配偶者の勤務先から支給される家族手当が打ち切られる可能性もあり、世帯全体での収入減につながるリスクがあると警鐘を鳴らしている。



また、60代前半の在職老齢年金の基準額引き上げや、子のない妻への遺族厚生年金の給付期間が5年に短縮されるなどの変更点も紹介。「男女差の解消」や「働き控えの解消」といった名目の裏で、実質的な国の保障が縮小していく現状を浮き彫りにした。動画は、これらの制度変更は「国に頼らず自身で備えてください」というメッセージであると結論づけ、制度を正しく理解し自衛することの重要性を説いて締めくくられた。