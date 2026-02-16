この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

定年退職で損をしたくない人必見、意外と知らない「64歳11ヶ月」で辞めるべき理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が、「65歳まで働くのが幸せなのか？」と題した漫画動画を公開。定年延長か早期退職かという二者択一に悩む58歳の主人公を通じ、退職金制度の落とし穴と幸福な老後の在り方について解説した。



動画ではまず、58歳の主人公・鳴戸が会社から「選択定年制」を突きつけられる場面が描かれる。60歳で辞めて割増退職金をもらうか、給与が6割に減っても65歳まで会社にしがみつくか。主人公は後者を選ぶが、社内での冷遇や疎外感といった現実に直面する。一方で、早期退職を選んだ友人もまた、社会との接点を失う孤独に苛まれていた。



物語の転機となるのは、友人の萩原が教える「失業給付」の仕組みだ。一般的に65歳以上で退職すると「高年齢求職者給付金」として一時金が支給されるが、65歳未満（例えば64歳11ヶ月）で退職すれば「基本手当（いわゆる失業保険）」が受け取れる。動画内の試算では、月給20万円で20年以上勤務した場合、受給総額に約3倍もの差（約24万円対約72万円）が生まれるケースが紹介され、制度を知っているか否かで老後資金に大きな違いが出ることが示唆された。



しかし、動画は金銭面だけの解決策では終わらない。鳴戸は公民館でのボランティアを通じ、「誰かの役に立つ実感」こそが重要だと気づく。年金をベースに最低限の生活費を早朝清掃のアルバイトで稼ぎ、心の充足をボランティアで得るという「ハイブリッドな老後」を実践し始める。



動画は「定年とは会社が決めるものではない。まだ必要だの声がある限り現役だ」というメッセージで締めくくられ、制度を賢く利用する知識と、組織に依存しない生きがいの見つけ方を提示している。