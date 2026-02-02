安住紳一郎アナ、宇賀神メグアナに「巫女さんの装束が似合う」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52歳）が、2月2日放送の情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。上野東照宮の節分祭に「一日巫女」として参加した宇賀神メグアナウンサーに対し、「宇賀神さんは本当に巫女さんの装束が似合いますよね」と絶賛した。
安住アナは、2月1日に東京・上野東照宮で行われた節分祭のニュースを紹介し、「宇賀神さんは本当に巫女さんの装束が似合いますよね」とコメント。続けて各スポーツ紙の報道を取り上げたが、宇賀神アナが阪神タイガースファンであることを踏まえ、デイリースポーツだけは「論調が違います。虎の連覇を祈願。今年もタイガース一筋、頑張れタイガース、という快進撃を宇賀神さん願ってという記事に変わっていました」と紹介。これには宇賀神アナも思わず笑顔を見せた。
宇賀神アナは2月1日に自身のSNSで巫女姿の写真を投稿。「光栄なことに、今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに、参加させていただきました。一日巫女として福豆まきをさせていただくのは今回で3回目。やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」と綴り、「今年も平穏無事に過ごせますよう、願いを込めて"黒"福豆まきをしました。」「皆さまにとっても良き一年となりますように」と願いを込めた。
