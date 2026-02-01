この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「バンドマンは太っていてはいけないのか？」QOOLAND平井拓郎が激白「太っているのは“逆張り”でしかない。売れたいならセオリーをパクれ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

QOOLANDの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【危険】太ったバンドに思うこと｜バンドマンが体型を維持する理由」と題した動画を公開。B'zやMr.Childrenといった成功したバンドマンの多くがスリムな体型を維持している点に着目し、売れるためにはセオリーに沿った「順張り」が重要であり、体型維持もその一つであるという持論を展開した。



動画の冒頭で平井氏は、以前公開した「B'z, BUMP, ミスチルの共通点をパクれ」という趣旨のショート動画が賛否を呼んだことに触れ、「バンドマンは太っていてはいけないのか？」という問いを立てた。平井氏は、B'zの稲葉浩志氏、Mr.Childrenの桜井和寿氏、BUMP OF CHICKENの藤原基央氏といった成功者の多くが「ヘルシーな体型」を維持しており、「肥満体というイメージがない」と指摘。もちろん例外はいるとしつつも、それはあくまで「逆張り」であり、成功への道としてはハードモードだと主張した。



平井氏は、「基本的に物事は、なんでも順張りから入っていくといいと思う」と述べ、成功者のセオリーに従うことの重要性を説く。音楽を例に挙げ、主流の楽器編成から大きく外れた「テルミン12本編成」で大舞台を目指すのは困難であると説明。これは「逆張り」であり、まずは多くの成功者が通ってきた王道、つまり「順張り」で勝負すべきだと語った。その上で、体型維持も同様であり、成功者の多くがスリムであるという事実がある以上、まずはそのセオリーに倣うのが得策だという見解を示した。



また、平井氏は「太っているのがダメってわけではない」と前置きしつつ、最も良くないと考える状態として「太っていなかったのに太ってしまった状態」を挙げる。これには何のメリットもなく、自己管理能力の欠如と見なされる可能性があると警鐘を鳴らした。最後に平井氏は、ルッキズムや人格否定ではなく、あくまで成功確率を上げるための「手法」として、自身の体と向き合うことの重要性を強調。良い結果を出すためには、セオリーに学び、良い状態を保つ努力が必要だと締めくくった。