¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç16¡Û¡Ö1Æü17»þ´Ö¶ÐÌ³¡¢µÙÆü¤Ê¤·¡×²áÏ«»à¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¡È²á¹óÏ«Æ¯¡É¤Î¼ÂÂÖ
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç16Ç¯£²·î12Æü¹æ¡Ø°äÂ²¤¬ÎÞ¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ì¤ÐÈá·à¤¬¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì¤ë¡¡²áÏ«»à¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¡Ö£±Æü17»þ´Ö¶ÐÌ³¤ÇµÙÆü¥Ê¥·¡×¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ç16Ç¯£±·î15Æü¤ËÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ÇÈ¯À¸¡¢15Ì¾¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»´»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¥Ð¥¹»ö¸Î¡£»ö¸Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÂç·¿¥Ð¥¹¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¾èÌ³°÷¤Ë±¿Å¾¤µ¤»¤¿¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý¤Î¤º¤µ¤ó¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶È³¦¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÎô°¤µ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ»ö¤Ï²á¹ó¤ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿°äÂ²¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¡×
ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Ë½»¤à¹âÂ®¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦F¤µ¤ó¡ÊÅö»þ44¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç12Ç¯£¹·î23Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Æü¤ËÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤ëÁ°Æü¤Þ¤Ç¡¢£±¥õ·î´ÖµÙ¤ß¤Ï£±Æü¤â¤Ê¤¯¡¢ÁíÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï439»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Äï¡ÊÅö»þ45¡Ë¤¬F¤µ¤ó¤Î²á¹ó¤ÊÆ¯¤¤Ö¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ô¡Ö·»¤Ïº´Ìî¡½¿À¸Í´Ö¤äº´Ìî¡½Ê¡²¬´Ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢Ä¹µ÷Î¥¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¼Ìë¥Ð¥¹±¿Å¾¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¤Æü¤Ï£±Æü17»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¶ÐÌ³¡£²ÆµÙ¤ß¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É¤ÎÈËË»(¤Ï¤ó¤Ü¤¦)´ü¤Ë¤ÏµÙÆü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Í¼Êý¤«¤éÍâÆü¤ÎÄ«¤Þ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Å¾¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Õ
¡Ç10Ç¯£··î¤Ëº´Ìî»Ô¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿F¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç·¿Æó¼ïÌÈµö¼èÆÀ¤«¤é20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï£¸¿Í¤Û¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç£·Âæ¤Î¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï·î¤Ë40ÊØ°Ê¾å¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥¹¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼£²¿Í¤ò¾è¤»¤ë¸òÂåÀ©¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¿Å¾»þ´Ö¤¬¸øÊ¿¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤Î£²³¬¤ÇÅÝ¤ì¤Æµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë
¡Ô¡Ö¤è¤¯Â©»Ò¤ÏÈè¤ì¤¤Ã¤¿´é¤Ç¡Ø¡ÊÆ±¾è¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ì¤½Ï¤Ç¡Ëº£Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É£±¿Í¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥¤¥¹¤ËºÂ¤ë¤È¤¹¤°¤ËÇú¿ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ø¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¡Ê±¿Å¾¼ê¤Î¡Ë¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡ØÇñ¤Þ¤ê¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤ÉÆüµ¢¤ê¤Ï¥Ä¥é¤¤¡Ù¤È¥³¥Ü¤¹¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤ÎµÙ¤ß¤Ë»ä¤¿¤ÁÎ¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¶á¤¯¤Î²¹Àô»ÜÀß¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤«¤éÆÍÁ³¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤è¡Ù¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊF¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
ÍÉ¤ì¤ë¥Ð¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¹¤¤ºÂÀÊ¤òÅÝ¤·²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤ÏÂÎ¤ÏµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤¬Ä«µ¯¤³¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢£±ÅÙ¤ä£²ÅÙ¤Ç¤ÏÌÜ³Ð¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ç12Ç¯£¹·î22Æü¡¢F¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Î£²³¬¤ÇÓÒÅÇ¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë¡£¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬°Õ¼±¤Ïº®Âù¤·¡¢¼£ÎÅ¤Î¤«¤¤¤Ê¤¯Ç¾½Ð·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ò³°Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿°äÂ²¤Ï¡¢¡Ç13Ç¯£¹·î¤ËÆÊÌÚÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤ËÏ«ºÒ¿½ÀÁ¡£Íâ¡Ç14Ç¯£³·î¤ËÏ«´ð½ð¤¬²áÏ«»à¤ÈÇ§¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤ÏÌó4200Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤òÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡Ô¡ÖÁÈ¹ç¤È¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ç²ñ¼Ò¤Ï¡ØµÙ¤ß¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤ë»ñÎÁ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡££±Æü17»þ´Ö¤Î¶ÐÌ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¸òÂåÀ©¤À¤«¤é¼ÂºÝ¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÄï¡Ë¡Õ
¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÃ´ÅöÏ«Ì³»Î¤Ï¡¢F¤µ¤ó¤é½¾¶È°÷£²¿Í¤ÎÏ«Æ¯Æü¿ô¤òÏ«´ð½ð¤Ë¾¯¤Ê¤¯¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç15Ç¯£³·î¤ËÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØFRIDAY¡Ù¤ÏÈï¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¼ÒÄ¹¤Ë²¿ÅÙ¤â¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¿²á½ÅÏ«Æ¯
Ä¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¶È³¦¤Ï¡Ç02Ç¯¤Þ¤Ç¤Ëµ¬À©´ËÏÂ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ë¶È¼Ô¤¬Â¿¿ô»²Æþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°Â¤¤ÎÁ¶â¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Ãæ¾®¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²á¹ó¤Ê±¿¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤¬°²½¡£¡Ç12Ç¯¤Ë¤Ï´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¾èµÒ£·¿Í¤¬»àË´¤¹¤ëµïÌ²¤ê±¿Å¾»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¡¢²áÅö¶¥Áè¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ú°æÂô¤Î»ö¸Î¤Ç¤â¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤ÏÂç·¿¥Ð¥¹¤Ë¤ÏÉÔ´·¤ì¤À¤ÈÆþ¼Ò»þ¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£²²ó¤Î¸¦½¤¤À¤±¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¸¦½¤¤ÎÆâÍÆ¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¸¦½¤¤Ë¤ÏÄÌ¾ï£³¥õ·î¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹µ÷Î¥¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤ÎÏ«Æ¯¤¬²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹´Â«»þ´Ö¤äµÙÂ©»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ð½à¤òÄê¤á¤¿²þÁ±´ð½à¹ð¼¨¤¬¡Ç80Ç¯Âå¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤ÈÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î¹´Â«¤äÏ¢Â³±¿Å¾¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤È¤¯¤Ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢²áÏ«±¿Å¾¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ç19Ç¯¤Î¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ç24Ç¯£´·î¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿²þÁ±´ð½à¹ð¼¨¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ç¤Ï£±Æü¤Î¹´Â«»þ´Ö¤Ï¸¶Â§13»þ´Ö¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ÏÇ¯´Ö960»þ´Ö¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸½¾ì¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±¿Å¾¼êÉÔÂ¤ä±¿¹Ô·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£