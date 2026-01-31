コンサバでもラフでもない 「力んで見えない」コーディネートの作り方





「ラフとキレイ」のちょうどいいバランス

カジュアル過ぎず、コンサバでもない。理想はそんな一方的な印象に偏らないコーディネート。例えばフリースやダウンなどアウトドア的なテイストは、気楽に着られる手軽さはありつつ、ラフになりがちだから。ほかは華やかなアイテムでいつもよりしっかりとキレイに。緊張と緩和のバランスがとれた組み合わせサンプルをご紹介。







「甘口な黒＋チノパンツ」

ハンサムな顔のチノパンがシーンレスな装いをつくる新たな軸に

センタープレスが入ったキレイめなチノパンを、グレーでいっそうスラックスライクに。ボリューミィな黒ブラウスと合わせた、王道の甘辛MIXも冷静な配色ならシックにまとまる。ふっくらとした質感の防寒性のあるブラウス。すらりとしたボトムラインと、ウエストをマークするぺプラムデザインのダブル効果で、ヒールに頼らずともスタイルアップがかなう。

黒ペプラムブラウス ／TSURU By MARIKO OIKAWA グレーチノパンツ／ディッキーズ（エドウイン・カスタマーサービス）







「レディなサテン＋ダウンベスト」

ベージュに近いイエローのサテンでそれとなくチョコバナナ配色

小物感覚で使えるコンパクトなダウンベストを重ねて、優雅なワンピースを日常に引き寄せ。しなやかなサテン地とふかふかとしたダウン。テンションの異なるやさしい素材どうしで、キレイとかわいいを兼ねそなえる理想の女性像も手に入る。ワンピースの下に同色・同素材のスカートを仕込んだ、脚長効果がある新たな重ね着ルック。

ベージュ×ブラウンダウンベスト（別注）／ロッキー マウンテン（RHC ロンハーマン） イエローキャミサテンワンピース、サテンフレアスカート／ともにロンハーマン







