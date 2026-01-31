一瞬で視線を奪う、情熱の赤。【カシオ】周囲の目を引く情熱レッドのG-SHOCKがAmazonで好評販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
アナログとデジタル表示が融合したコンビネーションモデル。1/1000秒ストップウオッチや速度計測機能を搭載。JIS1種の耐磁性能を有し、高い実用性を誇る。フェイスデザインは4つの大型液晶表示と、軽量で耐衝撃性に優れたアルミ製の大型時分針により構成。アナログとデジタル表示がシンメトリーにレイアウトされ、ダイナミックなフェイスデザインに仕上がっている。
→【アイテム詳細を見る】
ボタンを押さなくて時計を傾けるだけでライトが点く便利な機能も。特に暗いところで時刻などを確認するのにおすすめ。時計を腕にはめ、水平にした状態で、表示が見えるよう、40°以上傾けるとライトが点灯。
※オートライトONの時のみ。
※オートライトが作動するのは、オートライトONにしてから約6時間です。それ以降は電池の消耗を防ぐため、自動的にオートライトOFFになる。
外部衝撃からモジュールを守る中空構造ケース、モジュール内にある重要部品の緩衝材保護、独特のケース・ベゼル形状により直接衝撃を緩和する全方向ガード構造で、落下衝撃に強い構造となっている。
日常生活はもちろん、不意の悪天候、水泳、スキンダイビングなどのアクティビティにも対応する気密構造を採用。
