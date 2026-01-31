この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「なんでこの子いるの？こんな子いらない！」育児に疲れ果てた母の絶叫。支援が行き届かない日本の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「【最後の望み】育児疲れ…支援体制が不十分すぎる！HISAKOの想い（お手紙シリーズ）」と題した動画を公開。育児に疲れ果て精神的に追い詰められた母親からの手紙を紹介し、母親を孤立させる日本の不十分な子育て支援体制と社会構造に警鐘を鳴らした。



動画でHISAKOさんは、日本には保健センターや支援センターなどの制度はあるものの、「安心して頼れるようなものではあるのか？というと微妙」だと指摘する。続けて、4歳の娘を育てる母親が、1歳半健診で「言葉の発達の遅れ」を指摘されたことをきっかけに育児に疲れ、約2年間追い詰められた壮絶な経験を告白した手紙を読み上げた。手紙には、誰にも助けを求められず、「人として生きていることさえつらくなった」末に、市役所の相談窓口で「子育てするのがつらい。何もかもつらい。生きているのもつらい」とSOSを出したという経験が綴られていた。しかし、一時保育の利用も制限され、保育園にも落ちたことで絶望し、「もう死のう」とまで思い詰めた心境が吐露されていた。



この手紙についてHISAKOさんは、日本で子育てをする多くの母親が抱える「見えない苦しみ」が凝縮されていると分析。母親が助けを求めても「弱音」「甘え」と捉えられ、黙っていれば「育児放棄」と誤解されるなど、「どちらに転んでもママたちが孤立するような社会構造」があると問題提起した。その上で、子育てで最も重要なことは「ママが笑顔でいること」だと断言する。



最後にHISAKOさんは、母親が「助けて」と言える社会の必要性を訴え、「しんどい」と思った瞬間に当日予約で利用できる一時保育や、公費でのオンライン相談、保険適用のカウンセリングといった具体的な支援策を提言。さらに、父親の育休義務化や母親の再就職支援の強化など、社会全体で子育てを支える仕組みへと変えていくべきだと強く語り、「助けを求めることは甘えでも弱さでもない、人間らしさだ」と締めくくった。