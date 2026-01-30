【ポテト食べ尽くし系！？】目を離したすきに「ピシャァァァ」またヤッた！＜第13話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第13話 地獄絵図【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
シオンさん、久々に部活仲間と会えて、つい気が緩んでしまっていたのでしょう。ほんの一瞬目を離した隙に、再びルナちゃんがよその子のフライドポテトを爆食！ 元々あげたくなかったリツちゃんは、「まさかこんなことになるなんて……」とショックで泣いてしまいました。そしてフライドポテトを制止されたルナちゃんも泣いています。まさに地獄絵図。周囲のお客さんからの冷たい視線が突き刺さります……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
