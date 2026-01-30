午×だるまの干支土鈴がかわいい！ 【2026】馬の縁起集めに出かけよう

今年は午年ということで、馬にまつわる場所に注目が集まり、縁起もよさそう。そこで、とっておきの馬情報を集めてみました。見て、触れて、授かって、運気アップ。

リアル馬や、ゆるキャラなど馬づくしのイベントへ！

第7回 ホースメッセ TOKYO 2026

乗馬や馬術に関する情報発信も豊富なホースメッセ。実演も見られる。©UMA LIFE

2年に一度行われる馬の祭典「ホースメッセ」が、午年にカムバック。馬と人が共生できる社会を目指すという理念のもと、馬に関するモノやコトが大集結。馬を間近で見られるのはもちろん、馬の生態などが学べる講習会や、ゆるキャラの登場など盛りだくさん。「第7回 ホースメッセ」は、2月21日〜23日、JRA馬事公苑で開催。

information

東京都世田谷区上用賀2-1-1 入場無料 https://horsemesse.jp

つぶらな瞳のポニーたちと都会の真ん中で触れ合える

代々木ポニー公園

白い毛並みがトレードマークのチップは穏やかで、子どもを乗せるのも得意。引き馬乗馬体験をした男の子も嬉しそう。

都内に住んでいる人でも知る人ぞ知る、でも行けば癒されること間違いなしの穴場スポット。ここで会えるのは、6頭のポニーや馬たち。引き馬乗馬は基本的に子どものみだけれど、ブラッシングや持参のニンジンをあげるのは、大人でもOK（時間はHPで確認）。

information

東京都渋谷区代々木神園町4-1 TEL. 03- 3373-9996 9:00〜17:00 月曜休 入場無料 https://www.tokyo-rc.or.jp/pony/pony.html

午×だるまのかわいい干支土鈴を授かって家に癒しと幸運を招こう

円町 法輪寺

幸運を呼び込むお守りの干支土鈴。午年の今年は、やさしく微笑む午と、困り眉のだるまのコンビネーション。\1,200

達磨大師を本尊に祀る“だるま寺”としても知られる禅寺。ここで授与されるのが、その年の干支とだるまを組み合わせた干支土鈴。縁起のいいモチーフ同士であることと、見ていてほっと安らぐようなかわいらしさで毎年大評判。十二支すべてコレクションしたくなる！ 手に入れるならお早めに。

information

京都府京都市上京区行衛町457 TEL. 075-841-7878 9:00〜16:30 拝観料\300