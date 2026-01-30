東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.11 高値153.54 安値152.68
154.40 ハイブレイク
153.97 抵抗2
153.54 抵抗1
153.11 ピボット
152.68 支持1
152.25 支持2
151.82 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1971 高値1.1996 安値1.1906
1.2099 ハイブレイク
1.2048 抵抗2
1.2009 抵抗1
1.1958 ピボット
1.1919 支持1
1.1868 支持2
1.1829 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3809 高値1.3848 安値1.3743
1.3962 ハイブレイク
1.3905 抵抗2
1.3857 抵抗1
1.3800 ピボット
1.3752 支持1
1.3695 支持2
1.3647 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7643 高値0.7706 安値0.7640
0.7752 ハイブレイク
0.7729 抵抗2
0.7686 抵抗1
0.7663 ピボット
0.7620 支持1
0.7597 支持2
0.7554 ローブレイク
