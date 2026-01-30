東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.11　高値153.54　安値152.68

154.40　ハイブレイク
153.97　抵抗2
153.54　抵抗1
153.11　ピボット
152.68　支持1
152.25　支持2
151.82　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1971　高値1.1996　安値1.1906

1.2099　ハイブレイク
1.2048　抵抗2
1.2009　抵抗1
1.1958　ピボット
1.1919　支持1
1.1868　支持2
1.1829　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3809　高値1.3848　安値1.3743

1.3962　ハイブレイク
1.3905　抵抗2
1.3857　抵抗1
1.3800　ピボット
1.3752　支持1
1.3695　支持2
1.3647　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7643　高値0.7706　安値0.7640

0.7752　ハイブレイク
0.7729　抵抗2
0.7686　抵抗1
0.7663　ピボット
0.7620　支持1
0.7597　支持2
0.7554　ローブレイク