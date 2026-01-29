疲れを溜めない新習慣「アクティブリカバリー」で理想の身体へ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【ラクなのに効くと話題】筋トレとストレッチを交互に繰り返す魔法のアクティブリカバリー」と題した動画を公開しました。この動画では、筋力トレーニングとストレッチを交互に行うことで、疲れを溜めずに身体を整える「アクティブリカバリー」のメソッドを紹介しています。
動画は「カエル足のヒップリフト」から始まります。両足の裏を合わせて膝を開き、お尻を持ち上げることでお尻の外側にアプローチします。続いて、膝を左右に倒して股関節周りの筋肉をほぐすストレッチへ移行。このように、筋トレとストレッチを交互に繰り返すのが本プログラムの特徴です。
中盤では、腹筋にアプローチするトレーニングが紹介されます。のが氏は、両膝を90度に曲げて持ち上げ、片足ずつ交互に伸ばす動きを実演。この際、腰が反らないように腹筋に力を入れ、マットに押し付けるのがポイントだと解説しています。その後は、「ローリングライクアボール」や「キャット＆カウ」といった動きで背骨周りを丁寧にほぐします。
さらに、体幹を鍛える「ドルフィンプランク」や、胸椎の柔軟性を高めるランジツイストなども実施。終盤には、チャイルドポーズや首、肩甲骨のストレッチを行い、全身をリラックスさせてプログラムを終えます。
筋トレとストレッチのどちらも取り入れたいけれど、時間がなかったり疲れが気になったりする方に、効率的なトレーニングのヒントを提供しています。日々の健康習慣に役立ててみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。