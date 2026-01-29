この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【ラクなのに効くと話題】筋トレストレッチを交互に繰り返す魔法のアクティブリカバリー」と題した動画を公開しました。この動画では、筋力トレーニングとストレッチを交互に行うことで、疲れを溜めずに身体を整える「アクティブリカバリー」のメソッドを紹介しています。

動画は「カエル足のヒップリフト」から始まります。両足の裏を合わせて膝を開き、お尻を持ち上げることでお尻の外側にアプローチします。続いて、膝を左右に倒して股関節周りの筋肉をほぐすストレッチへ移行。このように、筋トレストレッチを交互に繰り返すのが本プログラムの特徴です。

中盤では、腹筋にアプローチするトレーニングが紹介されます。のが氏は、両膝を90度に曲げて持ち上げ、片足ずつ交互に伸ばす動きを実演。この際、腰が反らないように腹筋に力を入れ、マットに押し付けるのがポイントだと解説しています。その後は、「ローリングライクアボール」や「キャット＆カウ」といった動きで背骨周りを丁寧にほぐします。

さらに、体幹を鍛える「ドルフィンプランク」や、胸椎の柔軟性を高めるランジツイストなども実施。終盤には、チャイルドポーズや首、肩甲骨のストレッチを行い、全身をリラックスさせてプログラムを終えます。

筋トレストレッチのどちらも取り入れたいけれど、時間がなかったり疲れが気になったりする方に、効率的なトレーニングのヒントを提供しています。日々の健康習慣に役立ててみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:11

カエル足のヒップリフト
01:11

レッグエクステンション
02:11

キャット＆カウ
05:21

首のストレッチ

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube