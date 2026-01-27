この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ドジャースは2011年に破産宣告」名門球団を襲った経営破綻と”元金融マン”が主導した復活劇

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が、「【ドジャース黒歴史】経営破綻でチーム崩壊の過去／”元金融マン”フリードマンの存在／黄金期いつまで続く？【小林至のマネーボール】」と題した動画を公開。プロ野球ビジネスの専門家である小林至氏が、今や常勝軍団として知られるロサンゼルス・ドジャースが、過去に経営破綻していたという衝撃の事実とその復活劇を解説した。



小林氏は冒頭で「ドジャースは2011年に破産宣告を受けている」と、多くの野球ファンが知らないであろう事実を提示する。元々ドジャースは、本拠地をブルックリンからロサンゼルスへ移転させ、黒人初のメジャーリーガーであるジャッキー・ロビンソンをデビューさせるなど、開拓精神にあふれた「オマリー家」によって運営される名門球団であった。



しかし、時代が進むにつれて家族経営に限界が訪れる。1998年にメディア大手「FOXグループ」に球団が売却されると、マーケティング優先の経営方針によってチームの育成力が低下。その後、2004年にオーナーとなったフランク・マッコート氏の時代には、球団資金の私的流用が横行し、経営が著しく悪化。ついに2011年、連邦破産法11条（日本の民事再生法に相当）の適用を申請するに至った。



このどん底の状態からチームを復活させたのが、2012年に球団を買収した投資会社「グッゲンハイム」と、その下で編成部門のトップに就任したアンドリュー・フリードマン氏であった。元ウォール街の金融マンである同氏は、金融工学やデータを駆使した「ウォールストリート流のチームマネジメント」を導入。選手評価や育成、戦力補強のすべてを数値化し、徹底的に合理的なチーム作りを進めた。この改革こそが、現在のドジャース黄金期の礎となっていると小林氏は分析する。単なる資金力だけでなく、経営破綻という最悪の事態から生まれた緻密な経営戦略が、ドジャースの強さの根幹にあることを動画は教えてくれる。