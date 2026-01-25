〈《「紅白で一番よかった歌手」結果発表！》「圧倒的」「立っているだけでかっこいい」福山雅治やMISIAを抑え、熱いコメントが集まった“男性歌手”は？〉から続く

大みそかに放送された「第76回紅白歌合戦」。番組テーマには「つなぐ、つながる、大みそか。」が掲げられ、全49組のアーティストが紅組・白組・特別枠に分かれてパフォーマンスを披露しました。

今回、文春オンラインでは「《緊急アンケート》紅白歌合戦、あなたが一番よかったと思う歌手は誰ですか？」を実施。12月31日〜1月11日の12日間で、20〜70代を中心に、358人の投票が集まりました。（※なお1人につき、3組の出場者を選び〔1位5点、2位3点、3位1点〕、合計得点で計算しています）

司会を務めた（左上から時計回りに）綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー（「NHK紅白歌合戦」公式サイトより）

10位 松任谷由実

「ユーミンの魅力を世間に知ってほしい。夫婦共演していたことがもっと注目されてもよかったのでは」（65歳・男性）

「テレビでユーミンを見るのはレアなので」（41歳・女性）

「あらためて紅白でユーミンを聴くと、広い世代に受け入れられそうだなと思いました」（75歳・女性）

「まだまだ衰えない歌唱力。素晴らしかった」（58歳・男性）

「自分の青春時代と重なるので」（65歳・男性）

「紅白に出ると思わなくてびっくりした！」（53歳・女性）

9位 米津玄師

「なかなかテレビ番組では見られない米津玄師さんの歌唱を見られるのは、やはり紅白ならではだなと思ったし、迫力があった」（57歳・女性）

「サメの乗り物や花火など、演出が面白く、個性的で見応えがあった」（46歳・男性）

「去年の朝ドラの曲（『虎に翼』主題歌『さよーならまたいつか！』）もとても素敵でしたが、曲によってがらりと印象が変わる世界観が楽しめました」（58歳・女性）

「『チェンソーマン』を意識した演出で、めちゃくちゃ良かった。中毒性がある。ショート動画などで終わった後も何度も繰り返し見ている」（20歳・男性）

「米津さんの世界観がしっかり表れており、（ダンスで登場した）HANAさんとのコラボがかっこよかったです。あまりテレビで見ることのない米津さんの演出をがっつり見ることができ、紅白ならではのお得感がありました。時代の最先端をいく演出に感動を覚えました」（45歳・男性）

「今年のホープ。初出場でもいつもと変わらぬ楽しいパフォーマンスを見せてくれました。今年は活動をセーブするようですが、自分のペースで無理せず長く続けてほしい」（63歳・男性）

「今年は紅白に出ないのかな？ と思ったけど特別枠で出演してくれて嬉しかったです。『IRIS OUT』は大ヒットしたけどテレビ歌唱がなかったので、年末に聞けて良かった。がなり声みたいな歌い方が生歌感があってよかった！ ダンサーさんたちもかわいかった〜」（32歳・女性）

8位 郷ひろみ

「紅白からの卒業を宣言して、それでも盛り上げ役として徹する姿に頭が下がります」（50歳・男性）

「いつ見ても若々しく、かっこよく、元気をもらえる。最後の紅白だったけど、これから郷さんのようなアーティストが出てくるのだろうか……」（38歳・女性）

「最後の出演でしたが、会場を走って1周しながら皆とハイタッチする体力に驚きました」（50歳・男性）

70歳で紅白卒業を宣言した

「出演者が『億千万！！』と拳を突き上げながら歌っている姿に、あ〜日本の年末だな〜としみじみした。郷ひろみはやっぱりスターで、紅白で見られなくなるのは寂しい。また80歳で出てほしい。『最GO！』の決めゼリフもサイコーでした」（24歳・女性）

「70歳を超えた郷ひろみの、衰えをみせない姿に驚く。美少年のあの甲高い歌声が、今は成熟した高音になっていて、しびれる」（75歳・男性）

「正直なところ、新しいヒット曲もない郷ひろみが毎年出ることを、不思議に思っていました。しかし、今回の郷ひろみは、声も十分出ていたし、ダンスもキレキレで見応えがありました。『紅白卒業』など撤回して、来年もパフォーマンスを見たいと思いました」（61歳・男性）

7位 布施明

「（歌唱曲の『MY WAY』は）合唱で歌った曲だから」（15歳・男性）

「セットが綺麗で、宇宙の中で歌っているようでした。歌い方に今までの布施さんの生き方がよく表れているようでした。何かを超越しているみたいにも見えました」（61歳・女性）

「全盛期に比べて声の勢いは落ちたが、歌のうまさは変わらない」（78歳・男性）

「あれだけマイクを口から離して歌っても声が通る布施さんは宝」（58歳・女性）

「昨年亡くなった父が大好きだった『MY WAY』を歌ってくれたから。通夜葬儀には、布施明の『MY WAY』をずっと流していたから、私にとっては一生忘れられない歌です。78歳とは思えない、素晴らしい歌唱に感動しました」（65歳・女性）

6位 ハンバート ハンバート

「ずっと好きな歌手。やっとメジャーな場で注目されて嬉しい」（64歳・男性）

「ばけばけ」主演の2人の姿も

「朝ドラ『ばけばけ』の映像が流れるステージで、楽曲の世界観と重なって心に残りました。あたたかく、一年の締めくくりにふさわしい歌唱でした」（33歳・女性）

「『ばけばけ』に激ハマりしており、生歌を聴くのが楽しみで仕方なかった。さらに曲の紹介はおトキちゃんとヘブン先生、もとい、郄石あかりさんとトミー・バストウさんが担当されて、その時の仲睦まじい様子に、なんだかドラマの延長を見ているような気がした」（44歳・女性）

「毎日楽しみに見ている朝ドラ。インパクトのある歌詞、耳に残る独特な2人の歌声に終始惹きつけられました」（47歳・女性）

「涙がでるくらいステキでした。朝ドラでキュンとした気持ちそのままの、あったかい歌声でした」（62歳・女性）

「特に感動を煽るような演出をしていないのに胸が震える。郄石あかりさんの涙にもまたグッときました」（64歳・男性）

「ミセスの、明るいんだけどどこか切なさを感じる曲が好き。紅白でさらに人気が出ると思うけど、ぜひいろんな人にライブに行ってほしい。大森さんは“口から音源”でびっくりします」（22歳・女性）

「売れているのは知っていたけど曲をしっかり聴いたことはなかった。それでもどこかで耳にしたことがあるフレーズで、『ヒット曲ってこういうことか』と思ったし、トリでも気を張りすぎていない、余裕のあるステージで、これからが楽しみなバンドだなと思った」（34歳・女性）

「同世代だから尊敬する」（29歳・男性）

レコード大賞3連覇、初の白組トリを務めた

「文句のないトリ！ レコ大3連覇の貫禄もあり、デビュー10周年イヤーだった2025年を完璧な形で締めくくりました。郷ひろみさんも絶賛されていましたが、納得の、素晴らしいパフォーマンス！」（52歳・男性）

「ヒット曲をいくつも出しているし、歌唱力も間違いない。トリにふさわしいと思いました」（57歳・女性）

「レコード大賞も取り、紅白もトリということで、期待値が高かったが、想像以上のパフォーマンスに感動しました。歌のうまさ、ダンス、演出……どれをとっても最高で、感動しました。この世の中を明るくしてくれそうな歌、雰囲気、客席も巻き込み、全国を元気にしてくれました。『フェーズ3』にもますます期待です」（57歳・男性）

4位 AKB48

「あらためて、一時代を築いたグループだなと思った。総選挙はみんな泣いたりしていたし、まだ10代そこそこの女の子たちに順位をつけるのはかわいそうだったけど、これだけのヒット曲を生み出したのは功績。色褪せない魅力を感じた」（38歳・女性）

「華やかで良かった。他の人のステージでも盛り上げようとしている姿に好感」（40歳・女性）

「AKBのハツラツとした健康的なかわいさが好き。レジェンドメンバーもさすがだったけど、現役メンバーも堂々としたパフォーマンスで、応援したくなった」（25歳・女性）

前田敦子、大島優子…20周年でOGメンバーが集結

「初期メンバーがヒット曲のメドレーを楽しそうに歌っていたのは、とても感動的でした」（70歳・男性）

「前田敦子ちゃんはやっぱり華がある」（56歳・女性）

「あっちゃんと優子が並ぶ姿がまた見られてうれしい。まゆゆがサプライズで出ないかなと思ったけど、やっぱり無理か」（34歳・男性）

「卒業後それぞれの道を歩みながら、紅白の舞台で輝くような笑顔とパフォーマンスを見られたのは最高に嬉しかった！」（65歳・女性）

3位 松田聖子

「いくつになってもスーパーアイドル」（65歳・男性）

「聖子ちゃんをテレビで見るのは数年ぶりぐらい。白いドレスがとても印象的。きっと、この白いドレスには、いろんな思いが込められているのかなと感じました。声も変わらず、お元気そうで安心しました」（47歳・女性）

「『青い珊瑚礁』はNewJeansのハニがカバーした時に改めて聴いて、すごくいい曲だなと思いました。どんなパフォーマンスだろうと思っていたけど、聖子ちゃん1人だけのステージで、すごく印象に残りました」（23歳・女性）

5年ぶり紅白のステージで“究極の大トリ”

「いろいろあった中で、凛として歌う姿に感動した」（58歳・男性）

「5年ぶりの紅白出場とのことで、一番楽しみにしていたアーティスト。変わらない伸びやかな歌声と、しっかりした歌唱力で期待していた通り、素晴らしいと思った」（65歳・女性）

「母親が喜んでいたから」（25歳・男性）

「かわいくてお綺麗で、紅白に出演してくださりありがとうございますという気持ちで胸がいっぱいでした！」（24歳・女性）

「45年間ソロでアイドルとして歌い続け、輝き続けた歌手は、松田聖子しかいません。記念すべき放送100周年の節目、『つなぐ、つながる、大みそか。』がテーマの紅白を締めくくる歌手に、松田聖子を選んだNHKは素晴らしいと思いました。欲を言えば、いつかユーミンと『赤いスイートピー』を歌ってほしい。夢見るコラボです！」（52歳・女性）

2位 玉置浩二

「声量がすごい」（84歳・女性）

「最初、『田園』から始まった玉置さんの歌唱。ワンフレーズ歌い終えた後にギターと生オーケストラによる『ファンファーレ』のイントロが流れる時に『おっ』と思いました。

そしてなんといっても歌詞に感動。『上手くやれなくったっていいんだよ そのまま生きていきなさい』という歌詞が妙に心に刺さり、涙が出てきました。バックに馬が走る映像があったのですが、それもとってもかっこよく、曲に合っていましたね。この曲の大ファンになりました」（45歳・男性）

「めったにパフォーマンスを見る機会が無く、楽しみにしていました。やはり玉置浩二さんはカッコいいエイジングをされていますね。 これを機会に、コンサートにも行ってみたくなりましたよ！」（44歳・男性）

「推し（SixTONESのジェシー）が尊敬する歌手なので、じっくり聴きました。紅白のステージは格別で、こんなに歌が上手い人がいるんだ！ と思いました」（27歳・女性）

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌を歌唱

「今年一番好きな曲」（64歳・女性）

「ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』のファンだったということもあるが、とにかく元気づけられる曲。玉置浩二の歌唱力は年を重ねてますます磨きがかかっていると思う」（65歳・女性）

「圧巻の歌唱力と、壮大な楽曲。最高でした」（53歳・男性）

『田園』をワンフレーズ披露してから…

「『田園』の歌詞も良かった。『ファンファーレ』は玉置さんらしい歌声が圧巻でした」（69歳・男性）

「同じ北海道出身として尊敬している。圧巻でした」（69歳・女性）

「ファンクラブに入っています。日本一、歌が上手い人だと思います」（63歳・女性）

「玉置浩二にしか出せない特有の響きわたる声が、なんとも清々しく晴れやかで心が躍りました。もっと聴き続けたい、ずっと聴き続けたい無二の歌声です！ 一言でもコメントしてほしかったですが、歌に尽くすのが玉置さんですね」（52歳・女性）

1位 矢沢永吉

「永ちゃんかっこよすぎた……。好きな歌手は他にいたけど、1位にせざるを得ない」（21歳・男性）

「76歳と思えないほどの迫力」（62歳・男性）

「もう理由はいらないでしょう」（56歳・男性）

「とにかくかっこよかった！ 『紅白出させてくれてありがとうございます！』という謙虚なコメントも見事」（29歳・女性）

「『紅白見た？』と聞くと、みんな『永ちゃんすごかった！』と口を揃えていました。76歳にしてお茶の間の心を一瞬でつかむ力、やっぱりすごいです」（35歳・女性）

「76歳という年齢にもかかわらずパワフルで元気をもらえたし、会場も一体となって盛り上がったと思う」（76歳・男性）

「貫禄・パワー・スター性。他にいない」（65歳・男性）

「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」をサプライズで披露

「まさかの生登場。司会や観客が持っていた“矢沢タオル”はファンが持って来たのか、直前に配られたのかなど気になりました」（55歳・男性）

「『紅白歌合戦の観覧に当選して1人でぼっち参戦した夫』と自宅でテレビを観ていた私の意見が一致したのが矢沢永吉さんです。NHKホールがロック会場に変わった瞬間ゾクゾクしました。会場の2階にいた夫は『1階だけタオルが配られていてズルい〜』とスネていました（笑）。

夫は録画した紅白を帰宅してから見て、永ちゃんの部分だけ消さずに残して欲しい。と言っています。なかなか生では観られない矢沢永吉さんですからね。冥土の土産になったそうですよ（笑）」（62歳・女性）

「バラードも良かったが、やはり永ちゃんはロックンロール。最高に盛り上がった」（70歳・男性）

「圧倒的な存在感で釘付けでした。収録での出演なのかなと思って観ていましたが、NHKホールに現れた時はカッコ良すぎてスターだなと思いました」（50歳・女性）

「ドローンまで使った派手な演出。ショーとして堪能した」（67歳・男性）

「ヤザワ最高！」（75歳・男性）

（「文春オンライン」編集部）