京都の伝統和菓子にチョコと洋酒を美しく調和させた、“夜専用”わらび餅「Mochi Mochi Cioccolate」がバレンタインシーズンに向けて新発売
京西陣菓匠 宗禅は、ベルギー産クーベルチュールチョコレートをたっぷりと練り込んだチョコレートわらび餅に、リキュール、ナッツ、果実、果皮の風味を重ねたバレンタイン向け新商品「Mochi Mochi Cioccolate」を発売した。
【写真】温でも、冷やしてもおいしい大人のわらび餅
甘さは控えめに、味わいは奥深く。「お酒に合わせ、夜にゆっくり楽しむこと」を想定した、大人のための“夜専用”わらび餅だ。
今回の新商品について、担当者に話を聞いた。
――意図や狙い、ターゲットは？
本商品は「バレンタイン＝洋菓子」という定番に対し、和菓子で楽しむ“大人の夜時間”という新しい提案を目的に開発しました。甘さ控えめでお酒と合わせて楽しめる設計とし、30〜50代の大人層や、甘いものが苦手な方、上質なギフトを求める方をおもなターゲットとしています。
――イチオシ、目玉となるものは？
最大の特徴は、ベルギー産クーベルチュールチョコレートとリキュールを練り込んだ、【夜専用】というコンセプトのチョコレートわらび餅です。冷やしても常温でも楽しめる食感の変化と、フランボワーズ・マカダミア・オレンジの3種の香りの重なりが、大人の嗜好に応える新感覚和洋菓子です。
――アイデアはどのようにして生まれた？また、その実現に向けて苦労した点は？
「和菓子でも大人向けのバレンタイン商品を作れないか」という発想から生まれました。チョコレートとわらび餅、さらに洋酒を組み合わせることで、甘さ・香り・食感のバランス調整には試作を重ねました。甘すぎず、酒の風味が立ちすぎない配合を追求し、奥行きある味わいに仕上げています。
――ユーザーへのメッセージは？
一日の終わり、静かな夜にゆっくり味わっていただきたい和洋菓子です。大切な方へのバレンタインギフトとしてはもちろん、頑張った自分へのご褒美にもおすすめです。和と洋がとけ合う、少し特別な“夜の甘味”をぜひお楽しみください。
■和と洋が美しく調和する、大人のための和洋菓子
京都の伝統菓子・わらび餅が持つ、もっちりとした食感に、濃厚なチョコレートとリキュールの芳じゅんな香りを重ねることで、これまでのわらび餅にはなかった、なめらかでモチモチとした新食感と奥行きのある深い味わいを実現。
常温では、もっちりとなめらかな口当たりと、チョコレートのまろやかな余韻を。冷やすことで、チョコレートのコクと香り、そして、より一層のモチモチ感が際立つ。
■フレーバーラインナップ(全3種)
■フランボワーズ
ドライフランボワーズをフランボワーズリキュールに漬け込み、チョコレートわらび餅と合わせたひと品。甘酸っぱい果実味とチョコのコクが広がる、華やかな味わい。
■マカダミアナッツ
チョコレートリキュールを練り込んだわらび餅に、香ばしいマカダミアナッツを組み合わせ。もっちり食感とナッツの歯応えが楽しめる。
■オレンジ
オレンジリキュールに漬け込んだオレンジピールを使用。果実のさわやかさとピールの食感が特徴。すっきりとしたオレンジの香りが口の中に広がる。
■開発背景
「バレンタイン＝洋菓子」という定番に対し、和菓子で贈る“大人のバレンタイン”という新しい形を目指して開発。京都の伝統を大切にしながらも、現代の嗜好やライフスタイルに寄り添うことで、これまでにない和洋菓子が誕生した。
パッケージには、和菓子では珍しいモダンなデザイン缶を採用。贈り物としての特別感と、手に取った瞬間の驚きを演出する。
■夜に味わう、大人のためのバレンタイン和洋菓子
2026年のバレンタインは、昼のにぎわいが落ち着いたその先に、静かに楽しむ“夜の甘味”を。和と洋、チョコレートとわらび餅が重なり合う、「Mochi Mochi Cioccolate(モチモチ ショコラート)」は、1日の終わりに味わいたい大人のための和洋菓子。大切な人への贈り物や、がんばった自分へのご褒美にぴったり。
■贈り物に便利な！豪華な化粧箱入り3缶セットも
モチモチショコラート3種を詰め合わせた、特別な3缶セット。フランボワーズ、マカダミアナッツ、オレンジ、それぞれ異なる香りと味わいを食べ比べできる。上品な化粧箱入りで、大人のバレンタインギフトにふさわしい一箱だ。
■商品概要
商品名：「Mochi Mochi Cioccolate(モチモチ ショコラート)」【フランボワーズ】【マカダミアナッツ】【オレンジ】
販売価格：メーカー希望小売価格 1缶800円(税別)、3缶入りセット2700円(税別)
賞味期限：製造日より60日(常温保存)
販売場所：京西陣菓匠宗禅・直営店、オンラインショップ
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
