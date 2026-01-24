【やよい軒】ごはんおかわり自由で「コスパ最高」1000円台のもつ鍋＆火鍋がSNSで話題。

定食レストラン「やよい軒」の"1000円台の鍋定食"がSNSで注目されています。

やよい軒は2026年1月8日から、「もつ鍋定食」（1090円）と「麻辣火鍋定食」（1190円）を期間限定で提供しています。

1000円ちょっとというお手頃価格で、野菜がたっぷり摂取できて、ごはんのおかわりが自由というコスパの高さが特に好評です。

「飯3杯いける」

やよい軒で朝食・定食を注文すると、"ごはんのおかわりが自由"にできます。お米が高騰している今、100％国産米のごはんが無料でおかわりできるのはうれしいですよね。

期間限定の鍋定食ももちろんごはんのおかわりが自由なので、SNSでは「ご飯が進む味付けで、セルフでおかわり自由なのが嬉しい」「ごはん食べ放題でコスパが最高すぎる」と好評です。

もつ鍋定食の魅力

にんにくが香る醤油ベースの「もつ鍋定食」は、ぷりっとした食感が楽しめるもつに、キャベツ・人参・玉ねぎ・もやしの1／2日分の野菜を合わせた、食べごたえのある一品です。最初からちゃんぽん麺が入っているのも特徴的。また、別皿で柚子胡椒があり、香り高く爽やかな辛味の"味変"も楽しめます。から揚げ小鉢付きのもつ鍋定食は1350円です。

SNSでは「牛もつプリプリでした」「ぷりっぷりのもつに加えてちゃんぽん麺が入っているのが嬉しい」「めっちゃ美味しかった もつ鍋ってご飯に合うのね」「飯3杯いける」といった声が寄せられています。

麻辣火鍋定食の魅力

「麻辣火鍋定食」は、野菜の旨味に、花椒と唐辛子の痺れる辛さ、そして八角の深い香りを効かせた火鍋です。スープ全体に素材本来の香りと奥行きが広がり、本場の雰囲気が楽しめます。から揚げ小鉢付きの麻辣火鍋定食は1450円です。

SNSでは「めっちゃめっちゃ美味しいです」「八角の香り好き」「めちゃうまい」「おいしすぎるよー」など、美味しいとの声が目立ちます。

また、唐辛子をより強く効かせた「痺辛・麻辣火鍋定食」（1260円、から揚げ小鉢付は1520円）もあります。しっかり辛いのに旨味もしっかり残る、クセになる味わいです。こちらも野菜1／2日分を使用しています。SNSでは「汗と涙が止まらない鮮烈な辛さでした」「ジンワリ汗が滲んでくる辛さ」「結構良い汗をかいてしまった」との声も。辛い物好きにおすすめです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）