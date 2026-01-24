デパートのポイント残高が2000万→「神客キタ！」酒臭い中年男性が“神客”に変わる瞬間？全身コーデ買いを繰り返す、彼の切ない目的とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→“神客”なのに怪しい行動…その理由は？
デパート内のショップで働いていたころの“接客あるある”を漫画にしているゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。不審者やクレーマー、時にはストーカー被害にも遭ってきた彼女だが、ある日、閉店間際に現れた一人の男性客が忘れられない記憶を残すことになった。今回は、怪しげな風貌とは裏腹に、驚愕(きょうがく)の経済力を見せつけた“神客”のエピソードを紹介する。
■閉店間際の酔っ払い客、実は…
閉店30分前の婦人服ショップに現れたのは、顔が赤く、ほのかに酒のにおいを漂わせた男性だった。過去のトラブル経験から警戒心を強めるゆき蔵さんだったが、男性は真剣に商品を検討している様子。接客を始めると、男性は提案されたワンピースを気に入り、「そのワンピースで一式コーディネートしてください。できれば靴まで」と、全身コーデをご所望。怪しげな第一印象とは裏腹に、彼はとんでもない“神客”だったのだ。
ゆき蔵さんは当時の印象について、「感情が読めず、婦人服フロアでは珍しい中年男性だったので、正直警戒していました」と振り返る。
■ポイント残高「2000万」の衝撃
翌週も、彼はお酒のにおいを漂わせて閉店間際に来店。またもや1コーデ丸ごとをお買い上げになる。前回は現金払いだったが、今回はカードのポイント払いを希望された。ゆき蔵さんがレジでポイント残高を確認すると、そこには目を疑う数字が表示されていた。「2000万ポイント」。
「端末が故障したのかなと半信半疑でした。場所によっては、都内でも中古マンションが購入できる額でしたから…！」これはデパートの自社カードに貯まったポイントであり、彼が相当な金額をこのデパートで消費していることを意味していた。
■伝説のブラックカードが登場
3度目の来店時、彼が支払いに提示したのは、世界最高峰といわれる“あのブラックカード”だった。ゆき蔵さんは「ずば抜けて取得難易度が高いと噂されるカードです。私も初めて本物を見ましたが、手渡されたチタン製のカードは本当に重く感じました」と述懐。
なぜ彼はいつもお酒のにおいとともに現れるのか？なぜ超富裕層の彼が、ゆき蔵さんの働く店を選んだのか？漫画の後半では、支払い方法を変えていった理由とともに、その背景にある深い事情が明らかになる。
ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」には、ほかにもスタッフが遭遇したストーカー客や迷惑客など、実話をベースにしたエピソードが満載だ。接客業のリアルな裏側をのぞいてみてほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。