¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤ËÇ¼ÆÀ¡¡MLB¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ö#1¡×¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó´¿´î
ÂçÃ«¤¬ºÇ¶¯Áª¼êÈÖÉÕ¤Ç1°Ì¡¢Â¨ºÂ¤ËMLB¤¬È¿±þ
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î²÷µó¤ËMLB¸ø¼°¤â¤¹¤°¤µ¤Þ¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤¬´ë²è¤¹¤ë¡ÖTop 100 Right Now¡×¤Ç1°Ì¤ËÁª½Ð¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Î¡ÈÄºÅÀ¡É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¡¢MLB¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç±ÉÍÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê1Ëç¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡È¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¡É¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÏ¢ÆüÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤Ï10°Ì¤«¤é1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥é¥¹¥È10¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÂçÃ«¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVPÆ±»Î¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¿ôÊ¬¸å¡¢MLB¤â¸ø¼°SNS¤ÇÂçÃ«¤ò¾Î¤¨¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤ò¾å²¼¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢Ãæ±û¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¡Ö#1¡×¤Î¿ô»ú¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÎ©¤Æ¤Î¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¤Î¾Î»¿¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹È¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¡×¡ÖKING¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÀ¨¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤ì¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ö¤ò´¶¼Õ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1°Ì¤«¡Á¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤âµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑºÇ¶¯¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¡¢158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.282¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢Æ±1°Ì¤ÎOPS1.014¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎºÇÂ¿¤Î146ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¤ÈÆóÅáÎ®Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÅêÂÇ¤ËÌöÆ°¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¡ÖTop 100 Right Now¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5Ç¯Ï¢Â³7ÅÙÌÜ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤â±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë