重度のうつ病を患っていることを告白した大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズが、病院での検査結果を報告した。

【映像】重度のうつ病について語るはらぺこツインズ

テレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている、姉のかこ（34）と妹のあこ（34）。2025年10月24日に更新したInstagramで、体調不良による活動休止を報告していた。

12月6日の投稿で、かこは「私たちはうつ病を長年患っております。朝が来るのが怖いし夜眠るのも怖いです」と、自身の症状を明かしている。妹のあこは7日に「うつ病と診断されてから10年以上が経ちました。現在は通院して投薬治療とカウンセリング治療をしています」とつづっている。

はらぺこツインズ、病院での検査結果を報告

2026年1月20日に更新したYouTubeでは、「定期お寿司会 コストコのお寿司もりもり食べる〜！」と題した動画を投稿。お寿司の大食いをしながら、かこが「やっぱり健康が1番。虫歯やと思って病院行ったら知覚過敏やった」と診断結果を報告。知覚過敏による痛みがありながらも完食した。

この動画に「大丈夫ですか？」「体に気を付けて下さいね」など、心配の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）