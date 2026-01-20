この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「竹田恒泰のゴゴスマ降板の件！実は・・・」と題した動画を公開。過去にレギュラー出演していた情報番組『ゴゴスマ』（CBCテレビ制作）を降板した経緯について語るも、配信直前に当事者から連絡があったとし、詳細の暴露を中止する異例の展開となった。

動画冒頭、竹田氏は『ゴゴスマ』をめぐる件で「私結構怒りましてね」と切り出し、SNSで予告していた通り、事の経緯を全て話すつもりだったと説明。しかし、配信の直前に問題の当事者であるプロデューサー本人から直接電話があり、「今度お会いするっていう話になりまして」と、直接会って話す約束をしたことを明かした。そのため、この日の「暴露話」は一旦中止すると視聴者に謝罪した。

竹田氏は、5年半前に同番組を降板した背景について、これまで説明してこなかったのはプロデューサーとの口頭での「協定」があったからだと述べる。しかし、時間が経つにつれ「僕は騙されてたんだと」「体よく騙されたな」と感じるようになり、これは「CBCという放送局のコンプライアンス違反にあたる」との認識に至ったという。視聴者への説明責任を果たすため、全てを公表する決意を固めていた矢先の連絡だったようだ。

竹田氏は、相手からの丁寧な連絡と対話の申し出を受け入れた形だが、「お会いした結果、納得してもう幕引きになるのかどうかはまたね、結果はお伝えしようと思います」と含みを残した。真相の全容解明は、両者の直接対話の後に持ち越されることとなった。

YouTubeの動画内容

00:06

「ゴゴスマ問題」について語り始める
00:33

結論：プロデューサー本人から電話があり、暴露を中止
02:13

降板の背景と「騙された」と感じた経緯
03:53

テレビ局の「コンプライアンス違反にあたる」と指摘
09:44

今後の展開について言及し、改めて視聴者に謝罪

