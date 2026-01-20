最新FIFAランキング発表! 日本は18位→19位もアジア最上位キープ
国際サッカー連盟(FIFA)は20日、最新のFIFAランキングを発表した。
前回発表の昨年12月22日以降、日本代表を含む多くの国に試合がなかった一方、同12月21日から今年1月18日まで開催されたアフリカネイションズカップの結果を受け、アフリカ勢が順位を上げている。
準優勝のモロッコは11位から8位、優勝したセネガルは19位から12位、3位入賞のナイジェリアは38位から26位に浮上。日本は前回の18位から19位に順位を下げたが、20位のイランや22位の韓国らを抑え、アジア最上位をキープしている。
また、北中米ワールドカップで同じグループFとなったオランダは7位を維持。アフリカネイションズカップ16強のチュニジアは41位から47位にダウンした。
■最新のFIFAランキング・トップ30
1.スペイン
2.アルゼンチン
3.フランス
4.イングランド
5.ブラジル
6.ポルトガル
7.オランダ
8.モロッコ
9.ベルギー
10.ドイツ
11.クロアチア
12.セネガル
13.イタリア
14.コロンビア
15.アメリカ
16.メキシコ
17.ウルグアイ
18.スイス
19.日本
20.イラン
21.デンマーク
22.韓国
23.エクアドル
24.オーストリア
25.トルコ
26.ナイジェリア
27.オーストラリア
28.アルジェリア
29.カナダ
30.ウクライナ
