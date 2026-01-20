大きな病院の駐車場横に住むという、雪国の住民がSNSに投稿した「早朝5時半から稼働している除雪車の音がマジクソ迷惑。開始時間が早過ぎる」といった文面に、雪国の外構屋K（@Yukiguni_K_）さんが、「なぜ夜明けから除雪作業をする必要があるのか」をX（旧Twitter）に投稿。ネット上で大きな話題になった。



＜以下、雪国の外構屋KさんのXの投稿より＞



除雪業者です。除雪をするのはあなたの家の隣の病院の駐車場だけではありません。



除雪オペレーターも人手不足なため、1人で何ヶ所も除雪しなければなりません。店や施設がオープンする前に終わらせる必要があります。仮に5時間かかる除雪コースを朝の8時までに終わらせるとしたら朝の3時から始めなければなりません。



除雪業者はあなたより短い睡眠時間で眠い思いをしながら作業をしています。ご理解とご協力をよろしくお願いします。最後に、ありがたいと思っていたらマジクソ迷惑なんて言葉は出てこないと思います。



安全圏からのクレーム

雪国の外構屋Kさんの投稿に対して、雪国の住民や雪国出身者、同じく除雪作業に携わる方々からも多くの共感の声が殺到した。



また、実際に同様のクレームで除雪作業が午前6時以降となり、「除雪作業が遅れたせいで駐車場に入庫できない職員や利用者の車が周辺にあふれ大渋滞となった」という、病院関係者からの体験談も寄せられた。



一方で、「公道なら理解できるが、病院も除雪業も事業だから騒音で迷惑かけて当たり前というのはどうかと思う」「救急車が通れない？早朝から病院に来るな。急ぎなら救急車呼べ」「昼間に市内の全道路を封鎖して一斉に除雪しろ」といった、大雪とは無縁の場所に住むと思わしき人物からの持論が寄せられるなど、ネット上で大きな論争となった。



夜明けから作業を開始する「除雪車」の現実について、雪国の外構屋Kさんにお話を聞いた。



「昼間に除雪作業をする」リスクとは？

ーー「除雪作業」の依頼元は各自治体なのですか？



「道路や公共施設ついては各自治体になります。店舗等の民間施設はその事業者からの依頼になります」



ーー仮に昼間に除雪作業を行った場合、どんな弊害が考えられますか？



「そもそも大量の積雪があるのに除雪されていない道路や駐車場には車が入れず、通勤通学や営業に支障が出ます。また、昼間に除雪作業を行えば道路が渋滞してしまいますし、店舗や駐車場が使用中ですと除雪作業ができません。重機の周りに車や人がいると接触の可能性があり非常に危険ですし、作業効率が大幅に低下してしまいます」



ーー除雪作業のクレームを全て受け入れた結果、街から除雪業者がいなくなる可能性があると投稿されていましたね…。



「すでに除雪オペレーターは高齢化しており若手不足です。除雪をしている私の会社も60〜70代のオペレーターが中心で、20〜30代はいません。10年後には除雪作業に関わる人の負担はもっと増えると思いますし、業者不足で朝までに除雪が終わらない、といったことも増えると思います」



積雪のリスクが少ない安全圏から寄せられた反論に対し、「クマ（駆除）の時と…」「除夜の鐘もね」「病院が出来る前から住んでたらかわいそうだなってなるけど、後から引越したなら自分が選んだ結果やん」といった声が多く寄せられた。



こういった「積雪」に対する理解度の違いは、ネット上の論争にとどまらず、雪道での重大な事故や大規模な渋滞を引き起こす原因にもなり得る。



「いつも除雪作業にご理解とご協力ありがとうございます」と語る雪国の外構屋Kさんも、「ノーマルタイヤで雪国に来ないで！」と訴える。



安全圏からの反論「朝から病院に来るな」

＜「積雪」の現実を知る除雪業者や雪国の住民からの感謝の声、安全圏からの反論のコメントを読む＞



「道路などの公共の除雪ならわかるが、スーパーの駐車場の除雪と一緒で、民間の仕事として請け負っていて、オペレーター不足も何か所も除雪するのも全て自分の都合で、自分の利益のために他人に迷惑かけてるのは変わらないだろう」



「東京だからどれくらいの音かわからないけど、朝5:30からは早すぎでは？時間内に終われないなら人増やせばいいのに。道路はたくさんあるから→道路の話はしてない。救急車が通れない→救急搬送経路の除雪は別にいいのでは? 病院は8:30スタートでも受付に7時から来る→来るなアホ。早く始めないと終わらない→人を増やすか駐車場を順次開けていくかすればいい。音を聞くと安心する→知らんがな。道路の除雪は深夜からやってる→家の前を通り過ぎるのと真横で何時間もされるのは性質が違う。人がいないから間に合わない→じゃあ開院時間を遅くして調整したらいい。そんな都合よく病気にならない→急ぎなら救急車呼べ」



雪国の住民からの感謝の声「夜中だろうと『神の音』」

「病院とか最優先で守るべきインフラだろ？朝５時どころか一晩中やっててもいい。夜中に体調急変して救急車呼んで除雪間に合ってないから病院入れませんと言われて自分や家族が亡くなって納得できるんか？優先度高い場所が終わらんと宅地の除雪も始められない。除雪が遅いという苦情に変わるだけ」



「本当に雪国に住んでいれば、除雪車の音は夜中だろうと何だろうと『神の音』。除雪車の音が遠くから近づいてくるとありがた過ぎて”尊さ”まで感じます」



「北海道に住んでましたが、吹雪の中、除雪車が夜中に活動してくれて道路を車が走れるようにしてくれる、駐車場に入れるようにしてくれる…どんだけありがたいことか」



「こういう人には何を言っても無駄だよ。パトカーが深夜にサイレン鳴らして犯人を追いかけてても、『こっちは朝仕事が早いから寝てるんだ、配慮しろよ』とか平気で言うからね」



「お前ら（クレーマー）が1時間早く寝りゃいいんだよ」



雪国出身者からの声「雪が少ない地域の方々は黙ってて」

「元雪国住みですが、除雪オペレーターは正月の団欒中でも積雪で待機指示が出たら夜中の出動に備えて帰宅。手当はごくわずかなのに除雪してくれるんですよね。あと、凍った道路を除雪車のチェーンで壊してくれるの神。この元ネタのマジクソ迷惑野郎は最近雪国に引っ越ししたのかな？」



「元ポストの人は雪国住みではあるかもだけど、雪国育ちでないのがすぐわかる。雪国に育ったら夜通し除雪車が稼働してること、なぜそうなのかなんて考えるまでもなく理解出来る。クソ寒い中、賽の河原のような作業を行って頂いて感謝以外の言葉なんてない」



「雪国に住んでました。早朝の除雪車の音で目が覚め、あ！雪積もったんだ、急いで起きて出勤準備しなきゃ！と助かったのを覚えています。雪の朝の風物詩的な音でした。感謝こそすれこんなこと言う人がいるなんて信じられない」



「雪って音を立てずに降るからタチが悪くて、除雪車の音が聞こえると『そんなに降ったのか！』とわかってむしろありがたい。雪降らない地域の方々は黙っててね」



「この人は区画の除雪を遅らせるように市役所にでも言えば良いよ、近所の人にはどこからか耳に入ることになるだろうけどね」



除雪業者からのリアルな声「雪の中でスタックしてくれ」

「僕らの地域は他の除雪業者との申し合わせで午前2時から除雪開始だけど、それでも8時前に終わらせるのがギリギリ。その後アパートや個人住宅やって終わるのが12時。困るのは道路だと路駐、駐車場だと夜間の無断駐車。バックのピー音も本当は安全上は止めたらダメだけど午前5時までは止めてるのよ」



「元除雪作業員です。除雪する業者や作業員に文句やクレーム言う人、自分んちの前は自分でやれや。インフラ維持やってんだぞ。サービスじゃねぇんだぞ」



「除雪業者側だけど、たまに直接文句を言ってくる人いるけど、毎回必ず『わかりました。名前教えてください。入り口に◯◯さんからうるさいとクレームがくるから除雪はしません、と貼り出します』と言ったら絶対に黙ります」



「私の地元は建設会社が除雪を請け負ってて、雪が降ると冬だけ土建屋（兼農家）の父が朝早くから除雪に行ってた。その後普通に現場の仕事をするんだぜ。迷惑なら除雪断って雪の中運転してスタックしてまえ」



