¡¡Àè½µ¤ÏÅÚÆü¤Ç4°È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ»³¤Ç¤Ï¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿¥µ¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤ËÃíÌÜ¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é³Ú¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤·¤Ã¤«¤êÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥º¥à¤Ï¾å¡¹¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÍ¾ÎÏ½½Ê¬¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾¡¤Á»þ·×¤â1Ê¬34ÉÃ4¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¥Æ¥óÎÉ¤·¡¢ÃæÎÉ¤·¡¢¤·¤Þ¤¤ÎÉ¤·¡£¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇ½ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£´°À®ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢¾ºµéÀï¤È¤Ê¤ë¼¡Áö¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡µþÅÔ¤Ç¤Ï¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Î¥¯¥ê¥¹¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹Æ¨¤²¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥é¥¹¥È3F¤Ï11ÉÃ9¢ª11ÉÃ9¢ª11ÉÃ6¤ÈÍ¥½¨¡£ÈóËÞ¤Ê»ýÂ³ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£17Ç¯¥Õ¥é¥ï¡¼C¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ê¤òÊì¤Ë»ý¤ÄÎÉ·ì¤Ç¡¢ÁÇ¼Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£