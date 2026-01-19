鉱物みたいな琥珀糖とチョコの素敵なマリアージュ！「鉱物ショコラ」が期間限定で登場

鉱物みたいな琥珀糖「こうぶつヲカシ」を販売するハラペコラボから、「こうぶつヲカシ」が3種のチョコレートとマリアージュした「鉱物ショコラ」が、期間限定で登場。

“今までにない九州産の厳選素材の美味しさを引き出した琥珀糖”として人気の「九州のこうぶつヲカシ」と、チョコレートを掛け合わせた冬季限定シリーズ「鉱物ショコラ」。昨年のバレンタインシーズンに発売された本商品が、今年も登場。

職人がひとつひとつ小刀で寒天を切り出し、架空の鉱物を思わせる造形美をチョコレートで表現。九州各地の厳選素材6種を使用した濃厚な味わいと、琥珀糖ならではの不思議な食感、さらにそれぞれの素材に合わせて選んだ3種のチョコレートとのマリアージュがあの締めます。

佐賀嬉野抹茶 × ミルク＆ホワイトチョコレート

佐賀県産の【嬉野抹茶】を使用。濃厚な抹茶の風味を、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートのコクで包み込み、まろやかな抹茶ミルクのような味わいに仕上げました。

博多あまおう×ミルク＆ホワイトチョコレート

福岡県を代表する苺【あまおう】のピューレをたっぷり使用。苺の甘い香りを引き立てるミルク＆ホワイトチョコレートと合わせています。

大分かぼす×ミルク＆ダークチョコレート

大分県産【かぼす】を丸ごと搾った果汁を使用。エメラルドグリーンの宝石を思わせるカッティングを施した、爽やかで華やかな一粒です。

福岡生姜×ダークチョコレート

福岡県・脊振山系の山陰で育った【生姜】を、コトコト煮詰めてシロップごと使用。ピリッとした生姜の風味が広がる、ハートのような水晶をイメージした造形です。

長崎みかん×ミルク&ダークチョコレート

長崎県西海市で栽培された甘みと酸味が程よくきいた【西海みかん】を使用しています。四角が積み重なるような鉱物の結晶構造をイメージしています。

鹿児島紫芋 × ミルク＆ホワイトチョコレート

鹿児島県のシラス台地で育った【紫芋】を粉末にして使用。鮮やかな紫色の水晶を表現しています。

4粒入り

6粒入り

4粒入り[3,180円（税込）]と6粒入り[4,180円（税込）]の2種類で販売されます。商品は、バレンタインのギフトにもぴったりの華やかな赤い化粧箱で届けられます。もちろん、自分へのご褒美スイーツにもオススメ！

「鉱物ショコラ」はハラペコラボ公式オンラインストアにて販売中です。送料別途・全国発送。販売期間は2026年1月16日〜3月中旬予定。

鉱物ショコラ 2026年