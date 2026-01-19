小学生YouTuberりおなちゃん、日本人史上最年少で″資格試験″に合格 総再生回数12億回超…「最近母親に怒られたことは？」の質問に仰天回答
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』が、19日に放送された（後8：00）。
【写真】仲良しが伝わる！2歳年上の兄との2ショットを公開した小学生YouTuberりおなちゃん
19日放送では「1回見たら目が離せない！バズりキッズ大集合SP第5弾」と題し、ちゃんみなもSNSで反応した小学2年生のときはおカップルや、番組おなじみのギャル系メディア「KOGYARU」より小学生ギャルモデルいもぴ、ゆなち、るりぴ、そして「KOGYARU」の公式ライバルで清楚・ナチュラル系の小学生雑誌メディア「Natuul」から、なゆ、かんな、るみなも登場し、スタジオではガチバトルが勃発した。
さらに、先天性疾患による低身長ながら、元気いっぱいの動画を公開し注目を集めるYouTuber・りおなちゃんが登場。動画では主に自宅でのりおなちゃんの様子を公開しており、掃除しているお父さんへ「掃除したら麻雀行けると思っているなんて大間違いやで！」など、小学3年生とは思えない鋭いコメントを披露。動画総再生回数は驚異の12億回を誇る超人気キッズだ。
早速、りおなちゃんの素顔に迫るべく、キャイ〜ン・天野が「ママに怒られたりしない？」と聞くと、りおなちゃんは「最近怒られました。算数の宿題がどうしてもわからなくて、ChatGPTに聞いたらそれがバレた」と最先端のカンニング方法を語り、スタジオは大爆笑。そんな大人びたりおなちゃんに稲垣が「将来の夢は？」と聞くと、「バリキャリ女社長」との答えが…。これにはスタジオも「バリキャリ女社長！？」と驚き、りおなちゃんは「人の役に立てる、人を笑顔にできる会社の社長になりたい」と力強く語ると、香取は「もう社長みたいだよ」と感心した様子でコメントした。
続いて、香取はそんなりおなちゃんのお母さんに「なんでりおなちゃんはこんな（キャラクター）なの？」と聞くと、お母さんは「分からないです…幼稚園に入園したときにはもうこんな感じで…」といい、YouTubeをはじめたきっかけについて「娘が先天性疾患を持っていて、こういう子がいるっていうことを知ってほしくて始めたんですけど、発信するうちに『この子のおしゃべりが面白い』と話題になった」と話す。
キャイ〜ン・ウド鈴木が「（おしゃべりは）どこかで勉強しているんですか？」と聞くと、りおなちゃんは「ママとパパの会話を盗み聞きして…」と言い、EXIT・兼近は「ママもバリキャリ女社長になりたかったの！？」「『なんや、麻雀行く気か！』って言ってるってことですよね？」とツッコミ。お母さんは「そんな言い方じゃないですけど…（笑）」とタジタジの様子だった。
そんなりおなちゃんは韓国アイドルやK-POPが大好きで、今後は韓国語をマスターしたいといいます。さらに、日本人史上最年少でハングル語検定3級に合格したことを明かし、スタジオからは「すごい！」と拍手が送られました。
